День ангела Евдокии (14 марта): поздравления и значение имени

День ангела Евдокии празднуют 17 раз в году, в частности 14 марта. Имя с греческого переводится как благоволение, добрая слава.
Святая покровительница этого имени – преподобная мученица Евдокия Илиопольская – за распространение христианской веры в Персии была обезглавлена в IV веке.
Женщины с этим именем считаются добрыми и мягкими, а также хорошими хозяйками. Они стараются избегать конфликтов, потому что не любит ссориться.
Евдокии просто созданы для любви и стремится к ней всем своим существом. При этом они обычно очень привлекательны, много времени уделяют своей внешности и следят за модой.
День ангела Евдокии: СМС-поздравления
***
Дуся, Дуня и Дуняша,
Счастье и отрада наша,
Млеет от красы душа,
Идет Дуня не спеша.
Мое сердце, Евдокия,
Глазки у тебя, какие!
А сверкают, как алмаз,
Не забыть мне этих глаз!
***
У Евдокии — именины!
Желаем горестей не знать!
Счастливой быть и быть любимой
И никогда не унывать!
Всегда желаем улыбаться,
Печалей всяких избежать!
И никогда не сомневаться,
Что все ты сможешь успевать!
***
Евдокия, ты прекрасней всех на свете!
Тебя сравнить ни с кем, я не могу!
Ты словно теплый, южный, добрый ветер,
Ласкать всех успеваешь на бегу!
Для каждого всегда найдешь словечко,
Поддержишь и хороший дашь совет!
Так с Днем рожденья, милая Дуняша!
И помни — тебя на целом свете лучше нет!
Открытки с днем ангела Евдокии
Церковные праздники в марте 2021
В календаре церковных праздников на март 2021 года много важных дат для православных верующих.
В частности, на 14 марта приходится также Прощеное воскресенье, после которого завтра, 15 числа, начинается Великий пост перед Пасхой.