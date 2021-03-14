День ангела Евдокии (14 марта): поздравления и значение имени

День ангела Евдокии празднуют 17 раз в году, в частности 14 марта. Имя с греческого переводится как благоволение, добрая слава.

Святая покровительница этого имени – преподобная мученица Евдокия Илиопольская – за распространение христианской веры в Персии была обезглавлена в IV веке.

Женщины с этим именем считаются добрыми и мягкими, а также хорошими хозяйками. Они стараются избегать конфликтов, потому что не любит ссориться.

Евдокии просто созданы для любви и стремится к ней всем своим существом. При этом они обычно очень привлекательны, много времени уделяют своей внешности и следят за модой.

День ангела Евдокии: СМС-поздравления

***

Дуся, Дуня и Дуняша,

Счастье и отрада наша,

Млеет от красы душа,

Идет Дуня не спеша.

Мое сердце, Евдокия,

Глазки у тебя, какие!

А сверкают, как алмаз,

Не забыть мне этих глаз!

***

У Евдокии — именины!

Желаем горестей не знать!

Счастливой быть и быть любимой

И никогда не унывать!

Всегда желаем улыбаться,

Печалей всяких избежать!

И никогда не сомневаться,

Что все ты сможешь успевать!

***

Евдокия, ты прекрасней всех на свете!

Тебя сравнить ни с кем, я не могу!

Ты словно теплый, южный, добрый ветер,

Ласкать всех успеваешь на бегу!

Для каждого всегда найдешь словечко,

Поддержишь и хороший дашь совет!

Так с Днем рожденья, милая Дуняша!

И помни — тебя на целом свете лучше нет!

Открытки с днем ангела Евдокии

Церковные праздники в марте 2021

В календаре церковных праздников на март 2021 года много важных дат для православных верующих.

В частности, на 14 марта приходится также Прощеное воскресенье, после которого завтра, 15 числа, начинается Великий пост перед Пасхой.