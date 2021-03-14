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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Поздравления с днем ангела Евдокии в открытках и СМС

День ангела Евдокии празднуют 17 раз в году, в частности 14 марта. Имя с греческого переводится как благоволение, добрая слава.

День ангела Євдокії 14 березня

Святая покровительница этого имени – преподобная мученица Евдокия Илиопольская – за распространение христианской веры в Персии была обезглавлена в IV веке.

Женщины с этим именем считаются добрыми и мягкими, а также хорошими хозяйками. Они стараются избегать конфликтов, потому что не любит ссориться.

Евдокии просто созданы для любви и стремится к ней всем своим существом. При этом они обычно очень привлекательны, много времени уделяют своей внешности и следят за модой.

День ангела Евдокии: СМС-поздравления

***

Дуся, Дуня и Дуняша,
Счастье и отрада наша,
Млеет от красы душа,
Идет Дуня не спеша.
Мое сердце, Евдокия,
Глазки у тебя, какие!
А сверкают, как алмаз,
Не забыть мне этих глаз!

***

У Евдокии — именины!
Желаем горестей не знать!
Счастливой быть и быть любимой
И никогда не унывать!
Всегда желаем улыбаться,
Печалей всяких избежать!
И никогда не сомневаться,
Что все ты сможешь успевать!

***

Евдокия, ты прекрасней всех на свете!
Тебя сравнить ни с кем, я не могу!
Ты словно теплый, южный, добрый ветер,
Ласкать всех успеваешь на бегу!
Для каждого всегда найдешь словечко,
Поддержишь и хороший дашь совет!
Так с Днем рожденья, милая Дуняша!
И помни — тебя на целом свете лучше нет!

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Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

Открытки с днем ангела Евдокии

день ангела

День ангела Евдокии (14 марта): поздравления и значение имени

День ангела Евдокии (14 марта): поздравления и значение имени

День ангела Евдокии (14 марта): поздравления и значение имени

День ангела Евдокии (14 марта): поздравления и значение имени

Церковные праздники в марте 2021

В календаре церковных праздников на март 2021 года много важных дат для православных верующих.

В частности, на 14 марта приходится также Прощеное воскресенье, после которого завтра, 15 числа, начинается Великий пост перед Пасхой.

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