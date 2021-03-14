Прощеное воскресенье 2021 — поздравления в картинках

Прощеное воскресенье в 2021 году выпадает на 14 марта. В этот день каждый должен искренне попросить прощения у своих близких и просто окружающих.

Это хороший повод задуматься над своими поступками, словами и даже мыслями. Стоит сосредоточиться на собственной духовности.

Кроме того, это хорошая возможность помириться людьми, с которыми не сложились отношения.

Факты ICTV собрали открытки с поздравлениями с Прощеным воскресеньем.

Начало Великого поста

Великий пост всегда начинается в разное время и является самым строгим. Он приурочен к Светлому Христову Воскресению – главному событию в церковном календаре.

В 2021 году он начнется 15 марта и продлится до 1 мая, а Пасху верующие будут отмечать 2 мая.

Подробнее о Великом посте читайте на сайте Факты ICTV.