Как запомнить число Пи — три способа

14 марта в мире ежегодно отмечается Международный день числа Пи. Эту дату выбрали не случайно, ведь число начинается с цифр 3 и 14.

Соответственно, цифра 3 символизирует месяц — март, а 14 — день.

Существует множество техник для запоминания числа Пи после запятой. Например, придумать текст или сочинить стихотворение, где слова имеют такое же количество букв, что и соответствующая цифра после запятой.

Мы собрали для вас несколько вариантов, как запомнить число Пи.

Выучить стишок

Любой текст легче запомнить, если в нем будет рифма.

Вот пример такого стишка:

Чтобы нам не ошибаться,

Надо правильно прочесть:

Три, четырнадцать, пятнадцать,

Девяносто два и шесть.

Ну и дальше надо знать,

Если мы вас спросим —

Это будет пять, три, пять,

Восемь, девять, восемь.

Удобное структурирование

Можно распределить то, что написано после запятой, на группы. Блоками значительно легче запоминать.

3, (14 и 15) (926) (535) (89 и 79) (32 и 38 в сумме семьдесят) (46 и 26) и так далее.

Длина слов в фразе

Чтобы запомнить как можно больше цифр бесконечного числа, придумали специальный язык — Pilish. В нем количество букв в слове соответствует цифре в последовательности числа Пи.

Например: Так я знаю и делаю (3.1415)

Интересные факты о числе Пи

Число Пи — это математическая константа, отношение длины окружности к ее диаметру, которая имеет бесконечное значение.

В разные эпохи и у разных народов число Пи имело разное значение. Например, в Древнем Египте оно равнялось 3,1604, у индусов оно приобрело значение 3,162, китайцы пользовались числом, равным 3,1459.

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