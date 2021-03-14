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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 15 марта

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Датой для его празднования была выбрана годовщина со дня исторического выступления американского президента Джона Кеннеди 1961 года, в котором он назвал основные права каждого потребителя. Они остаются актуальными до сих пор. Это право на безопасность, на информацию, на выбор и на защиту своего мнения.

15 березня календар

Православная церковь 15 марта чтит память святого мученика Феодота Киринейського. В народе его прозвали Витроносом, ведь в это время обычно начинают дуть сильные ветры.

15 марта День ангела отмечают: Федот, Савва, Богдан, Арсен, Иосиф, Агафон, Василий, Иларион, Савватий, Евдокия.

Приметы на 15 марта:

  • Снег идет утром — ждите хорошего урожая зерновых культур;
  • Метель и снегопады на Федота Ветроноса — примета того, что первая трава появится очень поздно;
  • Длинные сосульки — весна будет долгой;
  • Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым;
  • Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето;
  • Солнце светит в полдень — это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба;
  • Ветер на Федота считался несчастливым, так как мог “надуть” любую болезнь.
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Что нельзя делать 15 марта:

  • Нельзя выходить из дома — предки считали этот день самым опасным в году;
  • Нельзя штопать носки;
  • Нельзя поднимать с земли деньги, которые кто-то потерял;
  • Нельзя покупать одежду и цветы;
  • Беременным нельзя обнимать чужих детей, потому что собственный ребенок будет часто болеть.

Календарь церковных праздников на март

В календаре церковных праздников на март 2021 насчитывается много памятных дат.

С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

Фото: Depositphotos

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