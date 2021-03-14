15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Датой для его празднования была выбрана годовщина со дня исторического выступления американского президента Джона Кеннеди 1961 года, в котором он назвал основные права каждого потребителя. Они остаются актуальными до сих пор. Это право на безопасность, на информацию, на выбор и на защиту своего мнения.

Православная церковь 15 марта чтит память святого мученика Феодота Киринейського. В народе его прозвали Витроносом, ведь в это время обычно начинают дуть сильные ветры.

15 марта День ангела отмечают: Федот, Савва, Богдан, Арсен, Иосиф, Агафон, Василий, Иларион, Савватий, Евдокия.

Приметы на 15 марта:

Снег идет утром — ждите хорошего урожая зерновых культур;

Метель и снегопады на Федота Ветроноса — примета того, что первая трава появится очень поздно;

Длинные сосульки — весна будет долгой;

Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым;

Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето;

Солнце светит в полдень — это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба;

Ветер на Федота считался несчастливым, так как мог “надуть” любую болезнь.

Что нельзя делать 15 марта:

Нельзя выходить из дома — предки считали этот день самым опасным в году;

Нельзя штопать носки;

Нельзя поднимать с земли деньги, которые кто-то потерял;

Нельзя покупать одежду и цветы;

Беременным нельзя обнимать чужих детей, потому что собственный ребенок будет часто болеть.

Календарь церковных праздников на март

В календаре церковных праздников на март 2021 насчитывается много памятных дат.

С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.