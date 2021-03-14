Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.

Об этом SpaceX сообщила в своем Twitter.

Запуск состоялся по плану — около 12.00 по киевскому времени. SpaceX обнародовала видео момента запуска.

— Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу Of Course I Still Love You, завершив девятый полет этого ускорителя, — говорится в сообщении SpaceX.

Вертикальная посадка на платформу состоялась через 8 минут 26 секунд после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Это уже 22 вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая прошлого года в рамках проекта Starlink.

Предварительную партия из 60 спутников Starlink запустили 11 марта. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1 323 космических аппаратов системы Starlink.

Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.