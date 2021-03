Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.

Об этом SpaceX сообщила в своем Twitter.

Запуск состоялся по плану — около 12.00 по киевскому времени. SpaceX обнародовала видео момента запуска.

— Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу Of Course I Still Love You, завершив девятый полет этого ускорителя, — говорится в сообщении SpaceX.