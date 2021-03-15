День святого Патрика 2021: когда и как праздновать

День святого Патрика — ирландский национальный праздник, который ежегодно отмечается 17 марта.

В течение многих лет к празднику прибавилось много обычаев и традиций, в том числе знаменитый трилистник, зеленая одежда, танцы кейли, лепреконы, пиво, а также громкие парады и фестивали.

День святого Патрика отмечают по всему миру. Недаром говорят, что в этот день каждый может стать ирландцем, если пожелает.

Праздник считается всенародным именно благодаря переплетению христианских и языческих традиций. Оно длится 5 дней, но самые воспалительные гуляния проходят 17 марта.

В этот день происходят масштабные уличные парады, какие возглавляют тележки с фигурой святого Патрика. Люди в ярких костюмах, преимущественно зеленого цвета, с фольклорными песнями и танцами кейли весело идут к собору cв. Патрика.

Кроме того, на улицах устраивают театрализованные представления, а в пабах собираются желающие осушить рюмку Патрика, которая измеряет в галлонах количество выпитого напитка.

Ежегодно в этот день люди планируют паломничество в Чистилище святого Патрика, которое ассоциируется с покаянием и духовным исцелением. Все, кто пришел в святилище покаяться, получат прощение за свои грехи.

Традиционно День святого Патрика празднуют с виски или элем. В стакан с напитком кладут трилистник, а допив, выбрасывают его к счастью через левое плечо. Этот ритуал называется осушить трилистник.

Читайте Календарь праздников на март 2021

Праздник принято встречать в зеленой одежде (зеленый — цвет весны, Ирландии и трилистника). Желательно также украсить свой костюм веточкой трилистника и ирландским флагом.

Традиционными блюдами для праздничного стола является баранина с тушеной капустой, мясные запеканки с беконом и картофельный хлеб. Многие блюда готовятся из добавлениям пива. Также пекут в форме трилистника сладости, покрытые изумрудной глазурью.

Хотя праздник приходится на пост, мясо ирландцы в этот день едят. Кроме того, считается, что святой Патрик превращает мясо в рыбу.

Сегодня День святого Патрика — праздник весны и радости. Он известен громкими костюмированными парадами с духовыми оркестрами, празднованиями в английских и ирландских пабах, кельтской музыкой и пивом.

Календарь церковных праздников на март

С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий Пост перед Светлым Христовым Воскресением.

Также в этом месяце выпадает два дня, когда верующие поминают умерших родственников — Вселенская родительская суббота приходится на 6 марта, а суббота второй седмицы Великого поста — на 27 марта.

Детальное календарь церковных праздников 2021 смотрите на Фактах ICTV.