PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Подробный гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Эта неделя ознаменуется кардинальными переменами, так как три небесных тела меняют знаки зодиака. Также положительное влияние на людей окажет растущая Луна.

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Важнейшее событие – весеннее равноденствие 20 марта в 11.38 по киевскому времени. Этот день желательно провести радостно, в кругу семьи и с приятными вам людьми. Пишите планы на год и проговаривайте свои желания, обращаясь к Солнцу – они обязательно исполнятся. С этого дня начинаются обновления в природе, у многих людей также происходят перемены в лучшую сторону.

16 марта в 00.27 по киевскому времени Меркурий входит в знак Рыбы — усиливается творческий потенциал, люди становятся доброжелательнее, стремятся к взаимной заботе, благодаря чему микроклимат в коллективе становится приятнее. Партнерские отношения выйдут на новый уровень, появится душевная близость, взаимная забота.

Читайте
Гороскоп на март 2021 для всех знаков зодиака

С 21 марта ситуация меняется – Венера, планета любви и взаимоотношений, переходит в знак Овна. Нужно сдерживать себя в высказываниях, доверять партнеру, иначе отношения могут испортиться. Большая вероятность разрыва и завершения взаимоотношений, если они долгое время были на грани.

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Благоприятная неделя — прилив жизненных сил и энергии поможет реализовать цели. У вас возрастает тяга к творчеству, оптимизм и дружелюбие. Благоприятное время для начала новых дел, творческих проектов, общения, отдыха и развлечений. Не теряйте время и  запланируйте на эту неделю самые сложные дела. Сосредоточьтесь на собственных потребностях и ожиданиях, действуйте, если ранее не хватало решимости. Не торопитесь, так как можно упустить действительно что-то очень важное.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Если ранее вы потеряли равновесие, то эта неделя отлично подходит, чтобы его вернуть. Наслаждайтесь праздником жизни, общайтесь с друзьями, встречайтесь с романтическими партнерами, родными и близкими людьми. Но будьте осторожны 21 марта – ваш управитель Венера, переходит в знак Овна. Вы почувствуете перемены во многих сферах жизни, в отношениях с другими людьми обязательно что-то изменится. При этом внимание к вам со стороны представителей противоположного пола значительно усилится. Хотя оно, скорее всего, будет вас раздражать.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

В этот период вы склонны погружаться в собственные мысли, часто вспоминаете, о чем-то сожалеете. Удается найти ответы на многие вопросы, анализируя произошедшие события, свои чувства, собственные и чужие поступки. Такая погруженность в себя мешает работе, так как влечет рассеянность и ошибки. Может возникнуть желание трансформировать любовные отношение, разобраться в своих чувствах. Если такая потребность появилась, постарайтесь это сделать до 21 марта.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

В течение недели вы получите дополнительные ресурсы, возможны новые знакомства, удачное стечение обстоятельств — используйте все это по максимуму. В этот период повышается концентрация и внимательность, удается достичь успехов в профессиональной сфере, найти выход из сложных ситуаций. Сила воли и энергия в сочетании с выдержкой и настойчивостью, поможет уладить многие семейные и личные проблемы. С 21 марта получить удовлетворение будет сложнее. Но если брать во внимание взаимные интересы, то хорошие результаты вам обеспеченны. 

Гороскоп для Львов

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Подходящий период для преобразования личных и деловых взаимоотношений, но если вы готовы к взаимодействию с партнером на равных. В течение недели можно заложить хороший фундамент для дальнейших успехов. Можете рассчитывать на понимание и помощь руководства, а также успешными будут контакты с официальными органами. Подходящее время для заключения соглашений, сделок, ответственных шагов в предпринимательстве. Благоприятный период для физических упражнений и косметологических процедур.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Этот период неблагоприятный для интеллектуального труда. Могут возникнуть сложности с близкими людьми, коллегами. Разногласия  с любимым человеком вызовут сильные  переживания, результатом которых может стать разрыв. Неприятности в деловой сфере происходят из-за повышенной конфликтности, столкновений из-за идей и мнений. Но если вы обуздаете свою придирчивость и самонадеянность, то сможете найти немало точек соприкосновения с партнерами, компаньонами и начальством. Не давайте необдуманных обещаний.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Лучше не вступать в пререкания с официальными органами и отложить походы в государственные учреждения. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Используйте это время для налаживания личных отношений, любви, брака и всего, что приносит вам удовольствие. С 20 марта ситуация кардинально меняется — в вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Соблюдайте личные границы — ваши советы могут быть восприняты неправильно или даже принести вред, а помощь оказаться некорректной.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Романтические встречи, прогулки и светские беседы доставят вам удовольствие и могут помочь вывести ваши взаимоотношения на более высокий и качественный уровень. Поток информации и общения, направленный в вашу сторону в тот период, содержит полезные сведения, с помощью которых вы сможете лучше выразить свою индивидуальность и осуществить личное влияние. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы продемонстрируете, помогут вам извлечь значительную пользу из любой сложившейся ситуации.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Обстоятельства складываются удачно — у вас появляются шансы и возможности значительно улучшить личный имидж и репутацию. Окружающие оценят ваши достижения, прислушаются к вашему мнению. Одобрение в ваш адрес будет несомненным, и его следует добиваться. Возможно удачное сочетание идей и методов, потенциальные результаты которых помогут занять ведущий пост в коллективе. Это хорошее время для начала проекта, связанного с литературным творчеством, общением, рекламой.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Лучше прекратить на время свою деловую активность и заняться любовными и семейными делами. Подходящий период для творческой работы и интеллектуальной деятельности. Встречи, поездки и путешествия окажутся удачными. После 20 марта происходят кардинальные перемены, чаще, чем обычно, возникают сложности, а интеллектуальная работа дается вам с трудом. Страдает память, концентрация внимания, способность к усвоению материала. Запланированные сделки могут сорваться, а партнеры могут подвести. Конфликты по пустякам приводят к ухудшению взаимоотношений.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Для вас эта неделя окажется нейтральной. Обстановка будет способствовать сотрудничеству и дружескому расположению, а весь период станет благоприятным для организаторской и групповой деятельности. После 20 марта интенсивность и неожиданность происходящего, принесет много приятных переживаний. Предстоят необычные контакты, романтические встречи, предложения партнерства, укрепление других союзов. Организаторская деятельность может спонтанно повлечь за собой светские события. Взаимоотношения с представителями противоположного пола окажутся очень приятными.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Повышается творческая и интеллектуальная  активность, желание писать, читать, общаться. Возможны встречи или недалекие поездки. Благоприятный период для подписания документов, переговоров, озвучивания новых идей и любого вида творчества. Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению. Сосредоточенность на своих целях может помочь вам добиться более высоких уровней в профессии. Полученная информация и новые впечатления обязательно окажутся полезными в будущем. Вы становитесь более заметными, бла­годаря своим талантам и способностям.

Читайте
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка