Гороскоп на неделю, с 15 по 21 марта 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Эта неделя ознаменуется кардинальными переменами, так как три небесных тела меняют знаки зодиака. Также положительное влияние на людей окажет растущая Луна.

Важнейшее событие – весеннее равноденствие 20 марта в 11.38 по киевскому времени. Этот день желательно провести радостно, в кругу семьи и с приятными вам людьми. Пишите планы на год и проговаривайте свои желания, обращаясь к Солнцу – они обязательно исполнятся. С этого дня начинаются обновления в природе, у многих людей также происходят перемены в лучшую сторону.

16 марта в 00.27 по киевскому времени Меркурий входит в знак Рыбы — усиливается творческий потенциал, люди становятся доброжелательнее, стремятся к взаимной заботе, благодаря чему микроклимат в коллективе становится приятнее. Партнерские отношения выйдут на новый уровень, появится душевная близость, взаимная забота.

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С 21 марта ситуация меняется – Венера, планета любви и взаимоотношений, переходит в знак Овна. Нужно сдерживать себя в высказываниях, доверять партнеру, иначе отношения могут испортиться. Большая вероятность разрыва и завершения взаимоотношений, если они долгое время были на грани.

Гороскоп для Овнов

Благоприятная неделя — прилив жизненных сил и энергии поможет реализовать цели. У вас возрастает тяга к творчеству, оптимизм и дружелюбие. Благоприятное время для начала новых дел, творческих проектов, общения, отдыха и развлечений. Не теряйте время и запланируйте на эту неделю самые сложные дела. Сосредоточьтесь на собственных потребностях и ожиданиях, действуйте, если ранее не хватало решимости. Не торопитесь, так как можно упустить действительно что-то очень важное.

Гороскоп для Тельцов

Если ранее вы потеряли равновесие, то эта неделя отлично подходит, чтобы его вернуть. Наслаждайтесь праздником жизни, общайтесь с друзьями, встречайтесь с романтическими партнерами, родными и близкими людьми. Но будьте осторожны 21 марта – ваш управитель Венера, переходит в знак Овна. Вы почувствуете перемены во многих сферах жизни, в отношениях с другими людьми обязательно что-то изменится. При этом внимание к вам со стороны представителей противоположного пола значительно усилится. Хотя оно, скорее всего, будет вас раздражать.

Гороскоп для Близнецов

В этот период вы склонны погружаться в собственные мысли, часто вспоминаете, о чем-то сожалеете. Удается найти ответы на многие вопросы, анализируя произошедшие события, свои чувства, собственные и чужие поступки. Такая погруженность в себя мешает работе, так как влечет рассеянность и ошибки. Может возникнуть желание трансформировать любовные отношение, разобраться в своих чувствах. Если такая потребность появилась, постарайтесь это сделать до 21 марта.

Гороскоп для Раков

В течение недели вы получите дополнительные ресурсы, возможны новые знакомства, удачное стечение обстоятельств — используйте все это по максимуму. В этот период повышается концентрация и внимательность, удается достичь успехов в профессиональной сфере, найти выход из сложных ситуаций. Сила воли и энергия в сочетании с выдержкой и настойчивостью, поможет уладить многие семейные и личные проблемы. С 21 марта получить удовлетворение будет сложнее. Но если брать во внимание взаимные интересы, то хорошие результаты вам обеспеченны.

Гороскоп для Львов

Подходящий период для преобразования личных и деловых взаимоотношений, но если вы готовы к взаимодействию с партнером на равных. В течение недели можно заложить хороший фундамент для дальнейших успехов. Можете рассчитывать на понимание и помощь руководства, а также успешными будут контакты с официальными органами. Подходящее время для заключения соглашений, сделок, ответственных шагов в предпринимательстве. Благоприятный период для физических упражнений и косметологических процедур.

Гороскоп для Дев

Этот период неблагоприятный для интеллектуального труда. Могут возникнуть сложности с близкими людьми, коллегами. Разногласия с любимым человеком вызовут сильные переживания, результатом которых может стать разрыв. Неприятности в деловой сфере происходят из-за повышенной конфликтности, столкновений из-за идей и мнений. Но если вы обуздаете свою придирчивость и самонадеянность, то сможете найти немало точек соприкосновения с партнерами, компаньонами и начальством. Не давайте необдуманных обещаний.

Гороскоп для Весов

Лучше не вступать в пререкания с официальными органами и отложить походы в государственные учреждения. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Используйте это время для налаживания личных отношений, любви, брака и всего, что приносит вам удовольствие. С 20 марта ситуация кардинально меняется — в вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Соблюдайте личные границы — ваши советы могут быть восприняты неправильно или даже принести вред, а помощь оказаться некорректной.

Гороскоп для Скорпионов

Романтические встречи, прогулки и светские беседы доставят вам удовольствие и могут помочь вывести ваши взаимоотношения на более высокий и качественный уровень. Поток информации и общения, направленный в вашу сторону в тот период, содержит полезные сведения, с помощью которых вы сможете лучше выразить свою индивидуальность и осуществить личное влияние. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы продемонстрируете, помогут вам извлечь значительную пользу из любой сложившейся ситуации.

Гороскоп для Стрельцов

Обстоятельства складываются удачно — у вас появляются шансы и возможности значительно улучшить личный имидж и репутацию. Окружающие оценят ваши достижения, прислушаются к вашему мнению. Одобрение в ваш адрес будет несомненным, и его следует добиваться. Возможно удачное сочетание идей и методов, потенциальные результаты которых помогут занять ведущий пост в коллективе. Это хорошее время для начала проекта, связанного с литературным творчеством, общением, рекламой.

Гороскоп для Козерогов

Лучше прекратить на время свою деловую активность и заняться любовными и семейными делами. Подходящий период для творческой работы и интеллектуальной деятельности. Встречи, поездки и путешествия окажутся удачными. После 20 марта происходят кардинальные перемены, чаще, чем обычно, возникают сложности, а интеллектуальная работа дается вам с трудом. Страдает память, концентрация внимания, способность к усвоению материала. Запланированные сделки могут сорваться, а партнеры могут подвести. Конфликты по пустякам приводят к ухудшению взаимоотношений.

Гороскоп для Водолеев

Для вас эта неделя окажется нейтральной. Обстановка будет способствовать сотрудничеству и дружескому расположению, а весь период станет благоприятным для организаторской и групповой деятельности. После 20 марта интенсивность и неожиданность происходящего, принесет много приятных переживаний. Предстоят необычные контакты, романтические встречи, предложения партнерства, укрепление других союзов. Организаторская деятельность может спонтанно повлечь за собой светские события. Взаимоотношения с представителями противоположного пола окажутся очень приятными.

Гороскоп для Рыб

Повышается творческая и интеллектуальная активность, желание писать, читать, общаться. Возможны встречи или недалекие поездки. Благоприятный период для подписания документов, переговоров, озвучивания новых идей и любого вида творчества. Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению. Сосредоточенность на своих целях может помочь вам добиться более высоких уровней в профессии. Полученная информация и новые впечатления обязательно окажутся полезными в будущем. Вы становитесь более заметными, бла­годаря своим талантам и способностям.

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Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.