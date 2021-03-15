Какие главные цвета сезона весна-лето 2021 — выбор Pantone

Институт цвета США Pantone назвал главные оттенки сезона весна-лето 2021 года.

В Институте цвета отметили, что вдохновение дает желание создателям создавать новые дизайны и упорно работать над тем, чтобы они соответствовали личному образу или видению.

— Вдохновение — это стимул, который нам нужен для мозгового штурма и придумывания новых идей для реализации этих концепций. И именно эта креативность позволяет нам разрабатывать вещи, которые являются свежими, новыми, смелыми и оригинальными.

Так, в Pantone выделили восемь основных оттенков:

насыщенный красный Red Maple;

синий Nobility;

персиковый Iced Mango;

пурпурный Boudoir Red;

лаймовый Lime Zest;

травяной Pepper Stem;

розовый Siesta;

бледно-фиолетовый Fairy Wing.

Также в Pantone отдельно сформировали так называемый Летний букет цветов.

— Бледно-туманные лепестки сочетаются с экзотическими розовыми и травянисто-зелеными оттенками, что создает свежую летнюю палитру, которая отмечает позитив и радость цветов природы.

В него вошли: гвоздичный Party Pink, кораллово-персиковый Blush Beauty, винный Winery, серо-лиловый Pink Suede, светло-розовый Little Piglet, кремовый Meringue.

Pantone предлагает еще одну подборку трендовых цветов под названием Пьянящие.

— Яркий желтый цвет с привкусом лаванды, душистый розовый и холодный зеленый сочетают в себе динамический контраст с аквамарином. Кремово-белый добавляет свежести.

Шесть оттенков из подборки: лилово-розовый Fairy Wing, бирюзовый Carnival Glass, бледно-желтый Lemon Fizz, приглушенный сиреневый Dream of Cotton, светло-салатовый Tomatillo, сливочно-белый Silence.

Знаменитости уже активно используют в своих образах трендовые оттенки и демонстрируют, как можно это делать.

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Американская модель и участница шоу Семейство Кардашьян Кайли Дженнер примерила бирюзовый полупрозрачный комбинезон бренда Poster Girl.

Свой образ она дополнила прической с эффектом мокрых волос и ярким макияжем.

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Британская певица Rita Ora тоже примерила трендовый образ. Исполнительница выбрала рубашку-оверсайз от Valentino.

Она дополнила свой образ короткими черными шортами и массивными золотыми украшениями.

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Также Факты ICTV предлагают несколько идей для идеального весеннего маникюра гель-лаком на короткие ногти.

Источник: Pantone