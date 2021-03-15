Какие главные цвета сезона весна-лето 2021 — выбор Pantone

Институт цвета США Pantone назвал главные оттенки сезона весна-лето 2021 года.
В Институте цвета отметили, что вдохновение дает желание создателям создавать новые дизайны и упорно работать над тем, чтобы они соответствовали личному образу или видению.
— Вдохновение — это стимул, который нам нужен для мозгового штурма и придумывания новых идей для реализации этих концепций. И именно эта креативность позволяет нам разрабатывать вещи, которые являются свежими, новыми, смелыми и оригинальными.
Так, в Pantone выделили восемь основных оттенков:
- насыщенный красный Red Maple;
- синий Nobility;
- персиковый Iced Mango;
- пурпурный Boudoir Red;
- лаймовый Lime Zest;
- травяной Pepper Stem;
- розовый Siesta;
- бледно-фиолетовый Fairy Wing.
Также в Pantone отдельно сформировали так называемый Летний букет цветов.
— Бледно-туманные лепестки сочетаются с экзотическими розовыми и травянисто-зелеными оттенками, что создает свежую летнюю палитру, которая отмечает позитив и радость цветов природы.
В него вошли: гвоздичный Party Pink, кораллово-персиковый Blush Beauty, винный Winery, серо-лиловый Pink Suede, светло-розовый Little Piglet, кремовый Meringue.
Pantone предлагает еще одну подборку трендовых цветов под названием Пьянящие.
— Яркий желтый цвет с привкусом лаванды, душистый розовый и холодный зеленый сочетают в себе динамический контраст с аквамарином. Кремово-белый добавляет свежести.
Шесть оттенков из подборки: лилово-розовый Fairy Wing, бирюзовый Carnival Glass, бледно-желтый Lemon Fizz, приглушенный сиреневый Dream of Cotton, светло-салатовый Tomatillo, сливочно-белый Silence.
Знаменитости уже активно используют в своих образах трендовые оттенки и демонстрируют, как можно это делать.
Американская модель и участница шоу Семейство Кардашьян Кайли Дженнер примерила бирюзовый полупрозрачный комбинезон бренда Poster Girl.
Свой образ она дополнила прической с эффектом мокрых волос и ярким макияжем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Британская певица Rita Ora тоже примерила трендовый образ. Исполнительница выбрала рубашку-оверсайз от Valentino.
Она дополнила свой образ короткими черными шортами и массивными золотыми украшениями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также Факты ICTV предлагают несколько идей для идеального весеннего маникюра гель-лаком на короткие ногти.
Источник: Pantone