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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Календарь праздников на март 2021

В календаре праздников на март на 2021 год есть только один государственный праздник — Международный женский день.

Календарь праздников на март 2021

8 марта припадает на понедельник, так что у украинцев будет дополнительный выходной.

Календарь праздников на март 2021 в Украине:

  • 1 марта — Всемирный день гражданской обороны;
  • 3 марта — Всемирный день писателя;
  • 8-14 марта — Масленица;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 9 марта — Международный день ди-джея;
  • 13 марта — День землеустроителя;
  • 14 марта — начало Великого поста;
  • 14 марта — День защиты прав потребителей;
  • 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;
  • 18 марта — День работника налоговой и таможенной службы Украины;
  • 21 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
  • 21 марта-27 марта — Неделя солидарности с народами, чтo борются против расизма и расовой дискриминации;
  • 21 марта — Всемирный день поэзии;
  • 21 марта — Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации;
  • 21 марта — Международный день кукольника;
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов;
  • 22 марта — День таксиста;
  • 23 марта — Всемирный метеорологический день;
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;
  • 24 марта — Всемирный день борьбы пpоты туберкулеза;
  • 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;
  • 25 марта — День Службы безопасности Украины;
  • 26 марта — День Внутренних войск МВД;
  • 27 марта — Международный день театра.

Календарь праздников на март 2021

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Календарь неофициальных праздников

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.

Полный календарь неофициальных праздников на 2021 год, смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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