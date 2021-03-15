В календаре праздников на март на 2021 год есть только один государственный праздник — Международный женский день.
8 марта припадает на понедельник, так что у украинцев будет дополнительный выходной.
Календарь праздников на март 2021 в Украине:
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны;
- 3 марта — Всемирный день писателя;
- 8-14 марта — Масленица;
- 8 марта — Международный женский день;
- 9 марта — Международный день ди-джея;
- 13 марта — День землеустроителя;
- 14 марта — начало Великого поста;
- 14 марта — День защиты прав потребителей;
- 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;
- 18 марта — День работника налоговой и таможенной службы Украины;
- 21 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
- 21 марта-27 марта — Неделя солидарности с народами, чтo борются против расизма и расовой дискриминации;
- 21 марта — Всемирный день поэзии;
- 21 марта — Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации;
- 21 марта — Международный день кукольника;
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов;
- 22 марта — День таксиста;
- 23 марта — Всемирный метеорологический день;
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;
- 24 марта — Всемирный день борьбы пpоты туберкулеза;
- 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;
- 25 марта — День Службы безопасности Украины;
- 26 марта — День Внутренних войск МВД;
- 27 марта — Международный день театра.
Календарь неофициальных праздников
Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.
Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.
Полный календарь неофициальных праздников на 2021 год, смотрите на сайте Факты ICTV.