Чтобы волосы лучше росли, а прическа получилась удачной, нужно выбрать правильный день для посещения парикмахерской. Чтобы вы смогли заранее подготовиться к важным событиям, Факты ICTV создали подробный Лунный календарь стрижек на март.

Лунный астропрогноз на 1 марта

Луна находиться в Весах, поэтому этот день считается нейтральным. Можно освежить прическу, но экспериментировать над волосами не стоит.

Лунный астропрогноз на 2 марта

В этот день лучше не красить и не стричь волосы, любое изменение прически может вас разочаровать.

Лунный астропрогноз на 3 марта

Если вам срочно нужно блистать на важном приеме, можете освежить цвет, но стрижки лучше избегать.

Лунный астропрогноз на 4 марта

В этот день также, лучше не стричься. Ведь Луна в Скорпионе не лучшее время для кардинальных изменений.

Лунный астропрогноз на 5 марта

Замечательный день чтобы изменить имидж, один из самых благоприятных для новой стрижки.

Лунный астропрогноз на 6 марта

Удачный день, чтобы посетить своего любимого мастера, но не слишком экспериментировать над внешностью.

Лунный астропрогноз на 7 марта

Воздержитесь от окраски и стрижки в этот день. Особенно осторожны будьте с экспериментами и серьезными изменениями прически, убывающая Луна в Козероге этому не способствует.

Лунный астропрогноз на 8 марта

К празднику лучше подготовиться заранее, ведь международный женский день — не благоприятное время для стрижки.

Лунный астропрогноз на 9 марта

Луна вступает в Водолея, поэтому наступает благоприятная пора для стрижки, после которой волосы растут здоровыми и крепкими.

Лунный астропрогноз на 10 марта

Этот день также хороший выбор для стрижки, а если вы хотите что-то изменить — сделайте это прямо сейчас.

Лунный астропрогноз на 11 марта

Нейтральный день для окрашивания и стрижки, если можете выбрать другой, лучше так и сделайте.

Лунный астропрогноз на 12 марта

Луна вступает в созвездие Рыб и начинается целая плеяда неблагоприятных дней для стрижки и окрашивания волос.

Лунный астропрогноз на 13 марта

Сегодня вообще лучше не делать ничего ответственного, особенно менять прическу. Результат вам не понравится, а Луна может повлиять на дальнейший рост волос.

Лунный астропрогноз на 14 марта

Этот день также не подходит для посещения парикмахерской, ведь когда Луна находится в Овне, лучше избегать принятия важных решений, лучше подумать над тем, какую прическу вы бы хотели.

Лунный астропрогноз на 15 марта

К сожалению этот день также не подходит для стрижки, на этот раз из-за не благоприятного стечения третьего лунного дня, знака зодиака и дня недели.

Лунный астропрогноз на 16 марта

Наконец наступает более благоприятная пора, она считается нейтральной для стрижки, так что если вы очень давно хотели подстричься, можете смело идти в салон красоты.

Лунный астропрогноз на 17 марта

Нейтральный день для визита в парикмахерскую. Если вы хотите просто подстричь кончики или покраситься в привычный цвет можете не переносить на другой день, но делать что-то совсем новое не стоит.

Лунный астропрогноз на 18 марта

Неплохой день, чтобы освежить прическу, экспериментов лучше избегать.

Лунный астропрогноз на 19 марта

Не самый лучший день для кардинальных перевоплощений, но хороший для ухода за уже существующей прической.

Лунный астропрогноз на 20 марта

Один из лучших дней для стрижки или окраски волос в марте, особенно для тех, кто хочет отрастить длинные здоровые волосы.

Лунный астропрогноз на 21 марта

По возможности избегайте стрижки в этот день, ведь он является очень неблагоприятным.

Лунный астропрогноз на 22 марта

Сегодня также лучше не стричься, ведь фаза Луны может плохо отразиться не только на результате, но и на дальнейшем росте волос.

Лунный астропрогноз на 23 марта

В этот день можно и нужно экспериментировать с цветом волос, а вот стрижка может не оправдать ожиданий.

Лунный астропрогноз на 24 марта

В этот день можно поэкспериментировать с цветом волос, но лучше не стричь их кардинально.

Лунный астропрогноз на 25 марта

Один из лучших дней для того, чтобы изменить форму прически, если хотите поэкспериментировать с этим, смело выбирайте эту дату.

Лунный астропрогноз на 26 марта

Замечательный день, чтобы кардинально подстричься. Волосы отрастают быстро, а прическа будет отличной!

Лунный астропрогноз на 27 марта

Желательно не стричься в этот день, а вот освежить цвет волос или даже изменить его можно.

Лунный астропрогноз на 28 марта

Попробуйте перенести стрижку на другой день и ни в коем случае не делайте кардинальных изменений, ведь этот период является очень неблагоприятным.

Лунный астропрогноз на 29 марта

В этот день лучше не красить волосы, а просто сделать новую стрижку, о которой давно мечтали.

Лунный астропрогноз на 30 марта

В конце марта Луна находится в Скорпионе, а это не лучшее время как для стрижки, так и для окрашивания волос.

Лунный астропрогноз на 31 марта

Лучше подождать следующего месяца, ведь в этот день Луна очень неблагоприятно влияет на рост волос.