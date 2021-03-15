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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Мокрый снег с дождем и холод: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

Синоптики прогнозируют на этой неделе в Украине дождь с мокрым снегом, а также во многих областях будет холодная температура.

Мокрый снег с дождем и холод: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

В понедельник, 15 марта, ожидается температура до -1 и мокрый снег с дождем на западе Украины.

На юге днем ясная погода с температурой до +9, на востоке до +9, в центре +4, на севере до +4, на западе до +3. В Киеве — дождь, температура от +4 до +6.

Погода на неделю в Украине с 15 марта 2021 по 19 марта 2021

Во вторник, 16 марта, на западе, юге и центре Украины будет дождь с мокрым снегом, в остальных областях осадков не ожидается. Однако температура опустится на несколько градусов.

На юге до +5, на востоке до +2, в центре до +9, на севере до +5, на западе до +3. В Киеве в этот день будет идти дождь, температура — от +4 до +6.

Погода на неделю в Украине с 15 марта 2021 по 19 марта 2021

В среду, 17 марта, на всей территории Украины будет дождь с мокрым снегом. Осадки продолжаться даже ночью.

На юге до +2, на востоке до +3, в центре до +2, на севере до +2, на западе до +1. В Киеве будет дождь с мокрым снегом, температура — от +2 до +4.

Погода на неделю в Украине с 15 марта 2021 по 19 марта 2021

В четверг, 18 марта, на западе Украины будет мокрый снег, однако в других областях ожидается дождь с мокрым снегом.

На юге до +1, на востоке до -1, в центре до +2, на севере до +2, на западе до +1. В Киеве будет идти мокрый снег, температура — от +2 до +4.

Погода на неделю в Украине с 15 марта 2021 по 19 марта 2021

В пятницу, 19 марта, почти на всей территории Украины будет мокрый снег, однако на юге будет облачно.

На юге до +4, на востоке до +3, в центре до +2, на севере до +2, на западе до 0. В Киеве — мокрый снег, температура — от +2 до +4.

Погода на неделю в Украине с 15 марта 2021 по 19 марта 2021

Факты ICTV сообщали, какой будет погода весной 2021 в Украине. В Укргидрометцентре предупреждают, что до конца этой недели на всей территории Украины будет идти мокрый снег, а также местами будет сильный дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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