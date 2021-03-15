День ангела — Богдан (15 марта): поздравления и значение имени

День ангела Богдана 2021 отмечают не менее 11 раз в год, в частности 15 марта.

Имя Богдан имеет славянское происхождение и означает Богом данный. Именно человек с таким именем наделен невероятной силой, мужеством и чрезвычайной красотой.

Богдан – честолюбив, спокойный и уверенный в себе. Этот мужчина знает все о хорошем чувстве юмора и имеет высокий уровень интеллекта.

Именно Богдан всегда достигает непредсказуемых высот в карьере и пользуется бешеной популярностью у девушек, ведь это еще и очень красивый мужчина.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ​​ангела Богдана в открытках.

Поздравления с Днем ангела Богдана

Церковный календарь на март 2021 года

С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

На какие еще даты следует обратить внимание в первый месяц весны, читайте в церковном календаре на март 2021 года.