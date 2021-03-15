Ретроградный Юпитер 2021: периоды, что можно и нельзя делать

Ретроградный Юпитер ежегодно влияет на людей, вовлеченных в общественную и социальную жизнь. Астрологи советуют в этот период закончить старые дела, закрыть незавершенные задания и действовать привычными методами.

Для многих людей это также станет временем переосмысления жизненных ориентиров и мировоззрения в целом. Ретроградный Юпитер в 2021 году пройдет в период с 20 июня по 18 октября.

Юпитер: астрологическое учение

Юпитер — самая большая планета в Солнечной системе. Небесные тепла и космос во все времена влияли на организм и здоровье человека.

Считается, что Юпитер очень связан с религией и утвержденными догматами — влияние планеты распространяется на сферы жизни, которые развивают человека, и расширяют сознание. Юпитер — планета доверия к себе и своим ресурсам, оптимизма, жизненной наполненности, саморазвития, а также порядка и моральных ценностей.

Чаще всего Юпитер влияет комплексно — на целую страну или даже планету. Например, ретроградный Юпитер 2020 начался в период с 14 мая. В это время в разных странах начали вводить локдаун после первых зафиксированных случаев заболевания коронавирусом, а вскоре болезнь распространилась на всю планету. Последствия этого люди наблюдают и сейчас.

Ретроградный Юпитер: что нельзя делать

Согласно астрологическим верованиям, во время ретроградного движения положительные черты влияния планеты замедляются. Поэтому в этот период лучше воздержаться от вкладывания крупных сумм в инвестиции или совершения дорогих покупок. Конечно, если случилась такая необходимость, тогда стоит лучше проверять официальные документы, под которыми вы оставляете свою подпись.

Также нужно соблюдать осторожность в других юридических процессах и дальних путешествиях. Считается, что в период ретроградного Юпитера нужно заняться своим здоровьем и организмом, а также уделить внимание оздоровлению.

Что можно делать во время ретроградного Юпитера 2021

Во время ретроградного Юпитера нужно посвятить свое время нерешенным делам и старым заботам. Например, можно пойти на пробежку, если вы ранее хотели привести свое тело в форму, однако забросили это занятие. Также нужно навести порядок в финансовой сфере.

Ретроградный Юпитер — это лучшее время, чтобы уделить внимание себе и своим жизненным ориентирам. Именно во время него случается духовный рост и переосмысление ценностей, а также многие люди в этот период находят свое призвание.

Магнитные бури 2021

Магнитные бури часто влияют на самочувствие и здоровье человека. Длятся они по-разному — от нескольких часов до нескольких дней.

Этот период особенно сказывается на состоянии метеозависимых людей. Однако плохо себя почувствовать во время магнитных бурь может даже здоровый человек. Чаще всего в этот период появляется головная боль, повышенное давление, а также сильная усталость.

Факты ICTV подготовили календарь магнитных бурь на 2021 год, чтобы вы могли заранее подготовиться к этим дням и отложить неважные дела для лучшего периода.