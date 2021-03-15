Во вторник, 16 марта, западные и южные области Украины будут находиться под влиянием циклона Marius, который придет с Балкан.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, циклон обусловит осадки преимущественно в виде дождя, а в западных областях — с мокрым снегом.
В то же время остальная территория Украины, по ее словам, будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления.
— Восточный антициклон не будет пускать влажный воздух на Север, Восток и в центральную часть — завтра здесь без существенных осадков, — написала синоптик в соцсети.
Диденко уточнила, что температура воздуха 16 марта в большинстве областей ожидается достаточно высокой — до +4 +10, а на юге до +12.
Однако в западных областях будет довольно холодно — в пределах +1 +4.
В Киеве во вторник тепло и облачно, без существенных осадков, днем +7 +9, порывы юго-восточного ветра до 7-11 м/с.
— В целом неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветренной, — подытожила синоптик.
По прогнозам Укргидрометцентра, на этой неделе ожидаются дожди с мокрым снегом, в большинстве регионов будет низкая температура.
Подробный прогноз погоды на неделю в Украине — на Фактах ICTV.
Источник: Наталя Діденко