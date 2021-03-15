Турция изменила правила пересечения границы — условия въезда

С 15 марта 2021 года Турция изменила правила въезда в страну. Кроме негативного теста на коронавирус, туристы будут заполнять специальную онлайн-анкету до поездки.

Все, кто планирует поездку в Турцию, будут заполнять электронную анкету в течение 72 часов до поездки. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и способ въезда в страну.

Затем путешественники должны распечатать заполненную анкету или загрузить на свой гаджет. После чего — показать ее перед вылетом сотруднику авиакомпании в аэропорту. Стоит отметить, что пассажира могут не принять на борт самолета без анкеты.

Также на основе заполненной информации будут создавать индивидуальные коды HES, благодаря чему с туристами могут связаться, если у них или у людей, с которыми они контактировали во время путешествия, окажутся контакты с больными коронавирусом.

Требование распространяется на всех пассажиров, в том числе и турков, которые направляются в страну. Оно будет действовать минимум до 14 апреля 2021 года. Форма такой анкеты размещена на сайте Минздрава Турции. Она полностью бесплатна.

Кроме того, турецкое правительство предупреждает, что за предоставление неверной информации туристам грозят санкции и временный запрет на въезд в Турцию.

В турецком Минздраве уверяют, что это нововведение создано для защиты здоровья туристов во время пребывания в стране.

Также при пересечении границы будут требовать предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до путешествия.

Канада изменила правила пересечения границы

Недавно Канада ужесточила правила пересечения границы из-за пандемии коронавируса.

Начиная с 15 февраля, страна требует отрицательный тест на Covid-19 для всех, кто пересекает наземную границу с США.

В случае отсутствия результатов тестирования на туристов будут накладывать штрафы в размере до $3 тыс.