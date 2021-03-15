Отдых весной 2021 — какие страны открыты для украинцев и правила въезда

С началом весны уже хочется планировать долгожданный отдых и отпуск на море.

В этом году для украинцев будет ряд изменений и ограничений в правилах пересечения границы, поэтому вопрос, куда полететь отдыхать на майские праздники, стал еще более актуальным.

Главными направлениями в этом сезоне будут Турция и Египет. Среди европейских стран украинцев будут принимать курорты Балканского полуострова — Албания, Черногория, Хорватия.

Факты ICTV сделали подборку стран, которые открыты для украинцев, и узнали правила въезда.

Турция

С 15 марта 2021 года Турция изменила правила въезда в страну. Кроме негативного теста на коронавирус, туристы должны заполнять специальную онлайн-анкету за 72 часа до поездки.

В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т. д.).

Грузия

С 1 марта Грузия открыла границу для украинцев. Теперь, чтобы въехать в страну, достаточно иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета.

Однако на третий день пребывания в Грузии надо пройти повторное тестирование за свой счет.

Египет

Чтобы попасть в страну, нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Иордания

Украинским туристам не нужно отбывать карантин по прибытию в страну.

По правилам въезда, необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом: его ставят в аэропорту вылета. Также необходимо на иорданской платформе заплатить $50 за повторный ПЦР-тест, который делают по прибытию.

Тесты могут не делать дети до 5 лет.

Греция

Если эпидемическая ситуация с коронавирусом в стране улучшится, Греция откроется с 14 мая.

Туда можно будет попасть при наличии отрицательного теста на коронавирус или если человек полностью вакцинировался от Covid-19.

ОАЭ

Для въезда в страну необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до прибытия, медицинский полис и еще один тест непосредственно по прибытию.

Также нужно скачать приложение Covid-19 DXB. По возвращению в Украину необходимо проходить самоизоляцию или сдать ПЦР-тест.

Куда можно поехать на море в Европе:

Болгария (отрицательный тест за 72 часа до въезда);

Албания (ПЦР-тест или карантин после возвращения);

Черногория (ПЦР-тест или карантин по возвращении).

Актуальную информацию о том, какие страны пускают граждан Украины, можно посмотреть на портале Министерства иностранных дел Украины. Там есть интерактивная карта с информацией об условиях въезда в каждую страну.

Кроме этого, Минздрав Украины обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зоне.

Индекс выводится на основе количества активных случаев заболевания Covid-19 на 100 тыс. населения.

Полный список стран зеленой зоны смотрите на сайте Факты ICTV.