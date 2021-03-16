Как восстановить заблокированный аккаунт Facebook

Причины блокировки аккаунтов в Facebook
Блокировка аккаунтов происходит при нарушении правил сообщества.
Для начала попытайтесь сами установить причину блокировки.
Распространенные причины блокировки:
- использование ненастоящего имени и фотографий;
При регистрации аккаунта используйте ваше полное имя, которым вы пользуетесь в повседневной жизни.
- фейковый аккаунт, который выдает пользователя за другого человека;
- систематические нарушения норм сообщества Facebook;
- использование профиля для незаконной деятельности;
- распространение неправдивой информации;
- травля других людей, оскорбительное и агрессивное поведение пользователя;
- использование личной страницы в коммерческих целях;
- рекламирование запрещенных товаров;
- модераторы случайно заблокировали страницу;
- вашу страницу взломали.
Как разблокировать страницу: алгоритм действий
Все зависит от причины блокировки, например при незначительном нарушении правил сообщества, страницу можно легко восстановить, но систематическое нарушение приводит к удалению аккаунта.
Если вы уверенны в том, что правила не были нарушены или вашу страницу заблокировали по ошибке, вам необходимо отправить запрос на обжалование блокировки в поддержку.
В запросе необходимо описать свою проблему и приложить скриншоты к обращению.
Писать запрос необходимо с той почты, которая привязана к вашему аккаунту в Facebook. Лучше всего отправлять сразу два запроса: на английском языке и украинском.
Если при обращении в поддержку нарушения правил сообщества были обнаружены, необходимо исправить их или удалить, а также дать обещание больше не нарушать.
Если вы серьезно нарушили правила, Facebook имеет право не восстанавливать профиль.
В таком случае необходимо создать новый профиль и не нарушать правила сообщества.
После этого Facebook просит подтвердить вашу личность личным фото или же документом, например паспортом.
Facebook гарантирует конфиденциальность. Информация из удостоверения никуда не передается и хранится закрыто от посторонних лиц.
Мошенничество и политика Facebook
Важно помнить, что доступ к паролю от вашего аккаунта не должен быть у третьих лиц. Блокировка может произойти, если модератор посчитает активность вашей страницы подозрительной.
Вашу страницу можно разблокировать только после обращения в службу поддержки и дальнейшей проверки вашей личной информации!
Детально ознакомиться с условиями пользования и политикой Facebook можно на главной странице соцсети, в разделе Стандарты сообщества.