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Как восстановить заблокированный аккаунт Facebook
Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Как восстановить заблокированный аккаунт Facebook

Как восстановить заблокированный аккаунт Facebook

В последнее время пользователи Facebook сталкиваются с такой проблемой, как блокировка аккаунта. Уведомление о блокировке появляется сразу после попытки входа в свой аккаунт. Вашу страницу может заблокировать автоматически система или администраторы соцсети.

Проблемы с аккаунтом возникают при нарушении правил сообщества или условий использования сайта.

Факты ICTV дадут пошаговую инструкцию, как быстро восстановить заблокированный аккаунт в Facebook.

Причины блокировки аккаунтов в Facebook

Блокировка аккаунтов происходит при нарушении правил сообщества.

Для начала попытайтесь сами установить причину блокировки.

Распространенные причины блокировки:

  • использование ненастоящего имени и фотографий;

При регистрации аккаунта используйте ваше полное имя, которым вы пользуетесь в повседневной жизни.

  • фейковый аккаунт, который выдает пользователя за другого человека;
  • систематические нарушения норм сообщества Facebook;
  • использование профиля для незаконной деятельности;
  • распространение неправдивой информации;
  • травля других людей, оскорбительное и агрессивное поведение пользователя;
  • использование личной страницы в коммерческих целях;
  • рекламирование запрещенных товаров;
  • модераторы случайно заблокировали страницу;
  • вашу страницу взломали.

Как разблокировать страницу: алгоритм действий

Все зависит от причины блокировки, например при незначительном нарушении правил сообщества, страницу можно легко восстановить, но систематическое нарушение приводит к удалению аккаунта.

Если вы уверенны в том, что правила не были нарушены или вашу страницу заблокировали по ошибке, вам необходимо отправить запрос на обжалование блокировки в поддержку.

В запросе необходимо описать свою проблему и приложить скриншоты к обращению.

Писать запрос необходимо с той почты, которая привязана к вашему аккаунту в Facebook. Лучше всего отправлять сразу два запроса: на английском языке и украинском.

Если при обращении в поддержку нарушения правил сообщества были обнаружены, необходимо исправить их или удалить, а также дать обещание больше не нарушать.

Если вы серьезно нарушили правила, Facebook имеет право не восстанавливать профиль.

В таком случае необходимо создать новый профиль и не нарушать правила сообщества.

После этого Facebook просит подтвердить вашу личность личным фото или же документом, например паспортом.

Facebook гарантирует конфиденциальность. Информация из удостоверения никуда не передается и хранится закрыто от посторонних лиц.

Мошенничество и политика Facebook

Важно помнить, что доступ к паролю от вашего аккаунта не должен быть у третьих лиц. Блокировка может произойти, если модератор посчитает активность вашей страницы подозрительной.

Вашу страницу можно разблокировать только после обращения в службу поддержки и дальнейшей проверки вашей личной информации!

Детально ознакомиться с условиями пользования и политикой Facebook можно на главной странице соцсети, в разделе Стандарты сообщества.

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