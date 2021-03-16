Как восстановить заблокированный аккаунт Facebook

Все зависит от причины блокировки, например при незначительном нарушении правил сообщества, страницу можно легко восстановить, но систематическое нарушение приводит к удалению аккаунта.

Если вы уверенны в том, что правила не были нарушены или вашу страницу заблокировали по ошибке, вам необходимо отправить запрос на обжалование блокировки в поддержку.

В запросе необходимо описать свою проблему и приложить скриншоты к обращению.

Писать запрос необходимо с той почты, которая привязана к вашему аккаунту в Facebook. Лучше всего отправлять сразу два запроса: на английском языке и украинском.

Если при обращении в поддержку нарушения правил сообщества были обнаружены, необходимо исправить их или удалить, а также дать обещание больше не нарушать.

Если вы серьезно нарушили правила, Facebook имеет право не восстанавливать профиль.

В таком случае необходимо создать новый профиль и не нарушать правила сообщества.

После этого Facebook просит подтвердить вашу личность личным фото или же документом, например паспортом.

Facebook гарантирует конфиденциальность. Информация из удостоверения никуда не передается и хранится закрыто от посторонних лиц.