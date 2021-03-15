В православной церкви 16 марта отмечается день памяти Зоила, мучеников Василиска и Евтропия.

16 марта именины отмечают: Марта, Михаил, Севастьян, Марфа.

Приметы на 16 марта:

Если умыться 16 марта до восхода солнца водой, в которой на ночь оставили серебряный предмет или яйцо, то весь год будешь молодой и красивой – так нередко делали девушки.

После захода солнца нельзя мусор выносить, иначе, согласно приметам, свое счастье выкинешь.

Если в этот день синицы весело щебечут, ждите потепления.

Дикие гуси пролетают – весенние паводки скоро начнутся.

А если птицы летят низко, то ждать мелководье.

Что нельзя делать 16 марта:

Нельзя брать и давать деньги в долг после захода солнца.

С 15 марта в Украине начался Великий пост. Он посвящен главному событию в церковном календаре – Светлому Христову Воскресению. Великий пост всегда начинается в разное время и продолжается 48 дней.

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