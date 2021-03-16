На Закарпатье существует единственная плантация, где выращивают чай в Украине. Зеленые листочки, пока не придет тепло, прячут под пленкой.

Вырастить и изготовить чай — это задача не из легких. И урожаи пока на плантации невелики. Сейчас в этом хозяйстве работают над улучшением рецепта, чтобы напиток был вкуснее.

Выращивать чай здесь решили не случайно. Украинцы все чаще становятся чаевыми гурманами. С ним они начинают утро, ведут переговоры и налаживают отношения. Но в конкурентах у чая — ароматный кофе.

Чашечка кофе на 8% снижает риск возникновения депрессии, тогда как чай — на 12%. Также в нем, несмотря на стереотипы, может быть больше кофеина чем в кофе, 4% против 1,2%.

При употреблении кофе мозг получает большую активацию, а чай оставляет его примерно на том же уровне, как и до употребления.

Также высокая цена на кофе и чай стимулирует не совсем чистых на руку дельцов. Иногда под видом напитка высшего сорта могут подсунуть что-то непонятное. Например, на Львовщине на одном из предприятий фасовали кофе в антисанитарных условиях.

Эксперт по защите прав потребителей Максим Немиянов говорит, что подделки часто можно встретить в продаже.

Настоящий кофе должен стоить довольно дорого. Но подделку могут продавать и по стоимости оригинала. Как на рынках, и в магазинах.

Качественный напиток, в отличие от фальсификата, сразу не оседает и не красит воду. Если же оседает — это значит, что в кофе есть цикорий или красители неизвестного качества.

Но выбрать качественный напиток — это еще полдела. Нужно знать, как его правильно приготовить. Если с кофе все более или менее понятно. То с чаями — это целая наука.

Вы можете его заваривать чай многократно с маленькой посуды, или заварить один раз в большой посуде, или сварить его, — рассказывает чайный консультант Татьяна Чиркина.

Заварка обязательно должна быть только свежей. Та, что простояла день — может быть опасной. Если же от чая и кофе возникают проблемы со здоровьем, можно найти им заменители.

Но если все же выбираете кофе или чай — употребляйте их умеренно. Врачи советуют не более трех чашек в день.

В Киеве подделывали кофе мировых брендов

В столице киберполиция совместно со следователями полиции разоблачили преступников, которые занимались производством фальсифицированного кофе.

Пятеро правонарушителей изготавливали фальсификат в шести складских помещениях и продавали его через интернет под видом продукции известных мировых производителей.

Кроме того, у организаторов была подконтрольная сеть подпольных производств, где изготовлялось более 10 тыс. упаковок контрафактного кофе в неделю.