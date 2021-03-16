Одно из самых популярных в мире, а также и в Украине, приложение для знакомств Tinder запустит новую функцию. Пользователи смогут проверять биографию лиц, с которыми они общаются.
Компания, владеющая Tinder, объявила о сотрудничестве с организацией Garbo. Это большая база данных, которая собирает информацию о человеке, в частности о случаях насилия, жестокого обращения, заключения и прочее.
Речь идет о данных, которые могут свидетельствовать об опасности личности — отчеты о нарушении правил дорожного движения, или, например обвинения в употреблении наркотиков не будут показывать.
Если человек сообщит администрацию Tinder о насильственном прошлом пользователя, его аккаунт будет заблокирован.
Пока функция будет доступна только в США, но впоследствии ее планируют внедрить и в других странах.
Вызов полиции в Tinder
В январе прошлого года в приложении Tinder анонсировали кнопку для вызова полиции. Если пользователь на свидании чувствует себя в опасности, он сможет нажать тревожную кнопку.
К нему позвонит оператор, а если человек не ответит — на место отправят полицию. Новая функция предусматривает отслеживание геолокации.
Источник: BBC