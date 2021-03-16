День ангела Михаила выпадает на 16 марта. В этот день чтят память священномученика Михаила Строева.

Согласно православному календарю, святых по имени Михаил чтят 82 раза в год. Имя Михаил происходит от древнееврейского имени Микаэль.

С мальчиком Михаилом у учителей и родителей обычно не бывает проблем. Он старается все делать хорошо и вовремя, активно участвует в различных спортивных соревнованиях.

Мы подготовили для вас поздравления с Днем ангела Михаила, чтобы вы смогли поздравить своих мужчин и мальчиков с их праздником!

Поздравления в прозе

Поздравляю с Михайловым днем и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи.

Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт — горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится все холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.

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В Михайлов день желаю мира в душе, чтобы в семье жило счастье и царил мир. Пусть на столе всегда будет вкусная еда, а родные будут искренними признаниями одаривать каждый день друг друга. Пусть хранят святые ваш дом и близких!

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Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

Поздравления в открытках

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