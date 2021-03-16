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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Календарь праздников на апрель 2021 года

Второй месяц весны пестрит разнообразными профессиональными праздниками и социально важными датами, но на дополнительные выходные в апреле рассчитывать не стоит.

квіти

Факты ICTV собрали для вас полный список важных дат в этом месяце.

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Перечень праздников в апреле 2021:

  • 1 апреля — День смеха
  • 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги
  • 4 апреля — День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 8 апреля — Международный день цыган
  • 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
  • 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики
  • 14 апреля — День ГАИ МВД Украины
  • 15 апреля — День уголовного розыска
  • 17 апреля — День окружающей среды
  • 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест
  • 21 апреля — Международный день секретаря
  • 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
  • 26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
  • 28 апреля — Всемирный день охраны труда
  • 29 апреля — Международный день танца

Праздники в апреле 2021 в Украине (СПИСОК)

Церковный календарь

Если вы придерживаетесь религиозных традиций и отмечаете важные православные праздники, Факты ICTV собрали для вас календарь церковных праздников на апрель 2021 года.

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