День святого Патрика 2021: топ-рецепты на праздник

По народной традиции в День святого Патрика принято готовить еду по особому рецепту. Считается, что такая особенная пища в этот день поможет привлечь удачу и богатство на долгие годы. Факты ICTV подготовили особые рецепты на День святого Патрика.

Кофе по-ирландски

кофе — 150-200 мл

ирландский виски — 50 мл

сахар — 2 ч. л.

сливки – 50 мл

мускатный орех или корица – одна щепотка

Варим черный некрепкий кофе. В отдельную кружку наливаем виски и греем в микроволновке 10 секунд. Растворяем две чайные ложки сахара в виски и отдельно взбиваем сливки.

Вливаем кофе, оставляя три сантиметра от края посудины и добавляем взбитые сливки. Посыпаем мускатным орехом или корицей и вставляем трубочку — кофе по-ирландски готов.

Чамп — картофельное пюре по-ирландски

старый картофель – 6-8 клубней

зеленый лук – 1 пучок

молоко – 350 мл (или 1,5 стакана)

сливочное масло – 55-110 г

соль и молотый черный перец

Количество ингредиентов рассчитано на 4-6 порций. Моем картофель щеткой и отвариваем в кожуре, нарезаем зеленый лук. В отдельную посуду заливаем холодное молоко и доводим до кипения. Варим еще три минуты, уменьшаем огонь и даем настояться.

Очищаем свежеотваренный картофель и смешиваем с горячим молоком и луком. Добавляем масло, после чего солим и перчим по вкусу — картофельное пюре готово.

Мясо с портером и черносливом

морковь – 2 шт.

мука – 1 ст.л.

луковица – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

чернослив без косточек – 1,5 стакана

лавровый лист, тимьян

рубленая зелень петрушки

мякоть говядины – 1 кг

топленый говяжий жир – 2 ст.л.

говяжий бульон – 1 стакан

портер (темное пиво) – 1 стакан

Мясо промываем, обсушиваем, нарезаем кубиками по два см. Растапливаем жир в кастрюле, обжариваем и помешиваем до легкой румяной корочки. Лук и чеснок чистим и мельчим. Добавляем к мясу и обжариваем 10 минут, посыпаем мукой, перемешиваем и готовим четыре минуты.

Вливаем бульон и темное пиво, добавляем нарезанную кружками морковь и специи. Накрываем крышкой и ставим в разогретую до 160°C духовку. Готовим 1,5 часа, затем вынимаем, раскладываем на порции. В каждую добавляем чернослив и снова ставим в духовку на 30 минут. Мясо готово — посыпаем зеленью для вкуса и подаем в горшочках.

Шоколадный торт на пиве

пиво темное – 400 мл

сахар – 350 г

мука пшеничная – 270 г

куриные яйца – 4 шт.

сливочное масло – 220 г

какао-порошок – 100 г

пищевая сода – 2 ч. л.

сливочный сыр – 400 г

жирные сливки – 200 г

сахарная пудра – 120 г

Количество ингредиентов рассчитано на 12 порций. В отдельную посуду насыпаем 270 г просеянной муки, 2 ч. л. пищевой соды и перемешиваем. Отдельно перемешиваем 350 г сахара и 100 г какао. В кастрюлю наливаем 400 мл темного пива и ставим на средний огонь.

В отдельной посуде взбиваем четыре куриных яйца. Пиво прогреваем на огне и добавляем 220 г сливочного масла. После этого выключаем плиту и оставляем масло, чтобы оно растаяло. Насыпаем в кастрюлю смесь сахара с какао, перемешиваем, добавляем взбитые яйца и быстро вмешиваем. Насыпаем просеянную муку с содой и снова все смешиваем.

Круглую разъемную форму диаметром 22-24 см оборачиваем пищевой фольгой в два слоя и переливаем тесто. Ставим в уже разогретую до 170°C духовку на средний уровень и готовим около часа. Можно проверить готовность деревянной зубочисткой — вставляем в центр формы: если зубочистка сухая и чистая — основа готова.

Оставляем на столе на 15 минут, убираем фольгу и вырезаем шоколадный корж. После остывания перекладываем на блюдце. Смешиваем и взбиваем сливочный сыр, охлажденные сливки и сахарную пудру — для крема. После этого мажем корж. Восхитительно – наш праздничный торт готов.

День святого Патрика

День святого Патрика ежегодно отмечают 17 марта в зеленой одежде. Считается, что зеленый цвет принесет удачу и богатство на долгие годы.

В этот день традиционно исполняют ирландский танец кейли и проводят праздничные фестивали. Согласно интересной шутке-легенде, в День святого Патрика каждый становится ирландцем. По городу ходят люди, одетые в костюмы эльфов, также они украшают одежду трилистником. А еще в этот день можно услышать игру волынки.