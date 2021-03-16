День святого Патрика 2021: топ-рецепты на праздник

По народной традиции в День святого Патрика принято готовить еду по особому рецепту. Считается, что такая особенная пища в этот день поможет привлечь удачу и богатство на долгие годы. Факты ICTV подготовили особые рецепты на День святого Патрика.
Кофе по-ирландски
- кофе — 150-200 мл
- ирландский виски — 50 мл
- сахар — 2 ч. л.
- сливки – 50 мл
- мускатный орех или корица – одна щепотка
Варим черный некрепкий кофе. В отдельную кружку наливаем виски и греем в микроволновке 10 секунд. Растворяем две чайные ложки сахара в виски и отдельно взбиваем сливки.
Вливаем кофе, оставляя три сантиметра от края посудины и добавляем взбитые сливки. Посыпаем мускатным орехом или корицей и вставляем трубочку — кофе по-ирландски готов.
Чамп — картофельное пюре по-ирландски
- старый картофель – 6-8 клубней
- зеленый лук – 1 пучок
- молоко – 350 мл (или 1,5 стакана)
- сливочное масло – 55-110 г
- соль и молотый черный перец
Количество ингредиентов рассчитано на 4-6 порций. Моем картофель щеткой и отвариваем в кожуре, нарезаем зеленый лук. В отдельную посуду заливаем холодное молоко и доводим до кипения. Варим еще три минуты, уменьшаем огонь и даем настояться.
Очищаем свежеотваренный картофель и смешиваем с горячим молоком и луком. Добавляем масло, после чего солим и перчим по вкусу — картофельное пюре готово.
Мясо с портером и черносливом
- морковь – 2 шт.
- мука – 1 ст.л.
- луковица – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- чернослив без косточек – 1,5 стакана
- лавровый лист, тимьян
- рубленая зелень петрушки
- мякоть говядины – 1 кг
- топленый говяжий жир – 2 ст.л.
- говяжий бульон – 1 стакан
- портер (темное пиво) – 1 стакан
Мясо промываем, обсушиваем, нарезаем кубиками по два см. Растапливаем жир в кастрюле, обжариваем и помешиваем до легкой румяной корочки. Лук и чеснок чистим и мельчим. Добавляем к мясу и обжариваем 10 минут, посыпаем мукой, перемешиваем и готовим четыре минуты.
Вливаем бульон и темное пиво, добавляем нарезанную кружками морковь и специи. Накрываем крышкой и ставим в разогретую до 160°C духовку. Готовим 1,5 часа, затем вынимаем, раскладываем на порции. В каждую добавляем чернослив и снова ставим в духовку на 30 минут. Мясо готово — посыпаем зеленью для вкуса и подаем в горшочках.
Шоколадный торт на пиве
- пиво темное – 400 мл
- сахар – 350 г
- мука пшеничная – 270 г
- куриные яйца – 4 шт.
- сливочное масло – 220 г
- какао-порошок – 100 г
- пищевая сода – 2 ч. л.
- сливочный сыр – 400 г
- жирные сливки – 200 г
- сахарная пудра – 120 г
Количество ингредиентов рассчитано на 12 порций. В отдельную посуду насыпаем 270 г просеянной муки, 2 ч. л. пищевой соды и перемешиваем. Отдельно перемешиваем 350 г сахара и 100 г какао. В кастрюлю наливаем 400 мл темного пива и ставим на средний огонь.
В отдельной посуде взбиваем четыре куриных яйца. Пиво прогреваем на огне и добавляем 220 г сливочного масла. После этого выключаем плиту и оставляем масло, чтобы оно растаяло. Насыпаем в кастрюлю смесь сахара с какао, перемешиваем, добавляем взбитые яйца и быстро вмешиваем. Насыпаем просеянную муку с содой и снова все смешиваем.
Круглую разъемную форму диаметром 22-24 см оборачиваем пищевой фольгой в два слоя и переливаем тесто. Ставим в уже разогретую до 170°C духовку на средний уровень и готовим около часа. Можно проверить готовность деревянной зубочисткой — вставляем в центр формы: если зубочистка сухая и чистая — основа готова.
Оставляем на столе на 15 минут, убираем фольгу и вырезаем шоколадный корж. После остывания перекладываем на блюдце. Смешиваем и взбиваем сливочный сыр, охлажденные сливки и сахарную пудру — для крема. После этого мажем корж. Восхитительно – наш праздничный торт готов.
День святого Патрика
День святого Патрика ежегодно отмечают 17 марта в зеленой одежде. Считается, что зеленый цвет принесет удачу и богатство на долгие годы.
В этот день традиционно исполняют ирландский танец кейли и проводят праздничные фестивали. Согласно интересной шутке-легенде, в День святого Патрика каждый становится ирландцем. По городу ходят люди, одетые в костюмы эльфов, также они украшают одежду трилистником. А еще в этот день можно услышать игру волынки.