Настоящее весеннее тепло придет в Украину на следующей неделе — ориентировочно 22-23 марта.

Такой прогноз обнародовала в соцсети синоптик Наталья Диденко.

— До конца недели будет холодно, а вот потепление придет ориентировочно накануне Всемирного дня метеоролога, 22-23 марта, — написала она.

По ее словам, сейчас над территорией Украины находится южный циклон, поэтому 17 марта в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

В северных областях синоптик прогнозирует облачную погоду, но без существенных осадков.

— Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться — на Севере, Западе, в большинстве центральных областей завтра предполагается +1 +5. В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре в течение дня +5 +11, — пишет Диденко.

В Киеве в среду облачно, без существенных осадков, температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +4 +5.

Циклон Marius над Украиной

Сейчас над западными и южными областями Украины находится циклон Marius, который пришел с Балкан 16 марта.

Он обусловил осадки преимущественно в виде дождя, а в западных областях — с мокрым снегом.