Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Подробный любовный гороскоп на 2021 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

За любовь и романтику отвечают две планеты: Венера (женская сила, характеризует любовь и отношения) и Марс (мужская сила, отвечает за активность и действия).

2021 год можно назвать гармоничным, если сравнивать с 2020-м, когда и Венера, и Марс были ретроградными. Такое случается не часто и не каждый год. Это означает, что к привычным характеристикам добавляется некое замедление, таинственность, скрытность, искаженные реакции.

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В 2020 году Венера была ретроградна 40 дней, а Марс – два месяца в разные периоды. В 2021 году Венера станет ретроградной с 19 декабря 2021 года, а Марс не будет в этой фазе движения, что дает возможность нормального, гармоничного развития взаимоотношений.

Оформление официальных союзов при ретродвижении Марса и Венеры приносит сложности, и часто отношения заканчиваются очень быстро. Если начинать отношения в такой период, то они будут развиваться медленно, а каждое событие воспринимается с искажениями. Это грозит разрывом отношений и душевными ранами. В 2021 году подобных неприятностей не произойдет, поэтому для многих этот год окажется счастливым в плане личных взаимоотношений, их оформления и образования семьи.

Гороскоп для Овнов

Начало года достаточно напряженное, личные отношения приносят много волнений, а в семье возможны скандалы. Романтические отношения и интимные встречи могут принести огорчения и разочарования. Во многом это происходит из-за того, что вы хотите удовольствия лишь для себя. Март и апрель – благоприятные месяцы, когда можно будет исправить ошибки предыдущего периода. Неприятности из-за повышенной эмоциональности вероятны в мае и первой половине июня, привычный уклад жизни изменится, партнер раздражает, а вы склонны провоцировать конфликты. Лето и первая половина сентября будут наполнены гармонией и взаимопониманием с любимым человеком, особенно сближает совместная деятельность. Вторая половина сентября и октябрь будут спокойными, если вы на первый план поставите интересы партнера. Даже если вам это сложно сделать – попробуйте, тогда в ноябре и декабре 2021 года вы обретете счастье в личной жизни.

Гороскоп для Тельцов

Практически весь год вы сможете наслаждаться гармонией в личных взаимоотношениях. Личное обаяние и физическая привлекательность притягивают к вам потенциальных партнеров. Окружающие находят вас более привлекательными, чем вы ощущаете себя сами. Без особых усилий в этот период вы будете окружены красотой. Воспользуйтесь возможностями 2021 года, если вы одиноки, то обязательно встретите своего идеального партнера. Для этого старайтесь быть на виду, среди людей, не замыкайтесь на личных проблемах, заявляйте о себе. Сложные месяцы – апрель, сентябрь и вторая половина декабря. Возможны ограничения или давление со стороны партнера. Вы можете не чувствовать надежность и уверенность в любимом человеке, хотя в этот период стремитесь обрести покровительство. В семейной жизни в эти месяцы происходят конфликты. В декабре возможна встреча с давним партнером, прошлой любовью, возобновление взаимоотношений, которые, казалось бы, уже закончены.

Гороскоп для Близнецов

Год перемен в семье и романтических отношениях. Непростой год, но и нельзя его назвать плохим, скорее он важный, поскольку в июне 2021, солнечное затмение будет в вашем знаке зодиака. Вам придется делать выбор, возможны расставания, старые и бесперспективные отношения закончатся. Но их место обязательно займет новая любовь, либо кардинальные перемены в существующих личных взаимоотношениях изменят их в лучшую сторону. Для многих это год перехода на новый уровень, возможно оформление брака или рождение ребенка. А может быть, это будет первый опыт совместного проживания с партнером. Май будет для вас интересным, как и июль, вторая половина августа. Появится возможность реализовать свои планы в личных взаимоотношениях, повлиять на партнера, убедить в чем-то. В эти периоды вы становитесь даже внешне более красивыми, приобретаете шарм, обаяние. Если вы щедро делитесь с людьми своей любовью, творчески себя проявляете, то получаете взамен еще большие блага.

Гороскоп для Раков

Долгожданный мир и покой в семейной жизни, гармония в любви, обретение романтического партнера. Что касается личных взаимоотношений – год благоприятный, особенно вторая половина апреля, июнь, июль, сентябрь. Чувства выходят наружу, любовные проблемы находят решение. Партнер доставляет вам больше радостей и удовольствий, вы также пытаетесь стать лучше. Сложные периоды – в первой половине апреля, в ноябре, когда даже незначительные разногласия могут принести серьезные конфликты и даже расставания. Возможны искушения, вы становитесь парадоксально привлекательны для противоположного пола, даже если не ощущаете себя таковыми. Связи, возникающие в этот период, как правило, неглубоки и быстротечны, не приносят удовлетворения. Вероятны разочарования и огорчения из-за романтических отношений. Ваши текущие взаимоотношения могут серьезно пострадать, если вы поставите свои интересы и мнение на первое место.

Гороскоп для Львов

2021 год для Львов будет сложным. Нагрузки на работе не дадут вам насладиться личными отношениями или отдыхом в кругу семьи. Периоды повышенной конфликтности – апрель, сентябрь, декабрь. Потребность в развлечениях в эти месяцы, создаст дополнительные трудности. Многих настигают любовные или семейные неприятности, разлуки, разочарования, расставания, разрыв отношений, ощущение неизбежности развода. Вы можете почувствовать себя внутренне одинокими и нелюбимыми, нежеланными, что скажется даже на самых добрых отношениях и крепких чувствах. Но есть и благоприятные периоды, воспользовавшись возможностями которых, вы сведете к минимуму потенциальные неприятности. Январь, июль и октябрь лучше всего подходят для серьезных разговоров с партнером и планирования совместного будущего. В другие периоды – ссоры и недопонимание, которые приводят к разрывам.

Гороскоп для Дев

В этом году вас ожидают новые внезапные и интересные знакомства. Кроме того, дружеские или партнерские отношения могут перерасти в романтические. В семье возможны неожиданные события скорее позитивные, но они будут сопровождаться хлопотами и переменами. Май и июнь — периоды повышенной конфликтности, вынужденного или желанного одиночества. Уединение, анализ своего поведения, взаимоотношений, принесет больше пользы, чем постоянное выяснение отношений. Ноябрь тоже не простой — обязательства в отношениях вам могут показаться тяжким бременем, а любимый человек страдает от вашей придирчивости и плохого настроения. Периодически в течение года возможны расхождения во взглядах с супругом, открытое противостояние, ссоры. Объяснения, помолвки, бракосочетания вполне возможны в течение года, поскольку большая часть все же благополучна.

Гороскоп для Весов

Удачный год для решения личных и семейных проблем. Этот период хорошо использовать для объяснений, помолвки, бракосочетания, а также для семейных вечеров. Но постарайтесь все успеть до декабря, так как это единственный месяц, когда все может пойти совсем не так, как планировали. Если возникают сложности, то старшие родственники и родители супруга отнесутся благосклонно к вашим действиям и помогут в решении возникших трудностей. Если вы одиноки — поиск романтического партнера обязательно даст результат. Возможно, возникновение любовных связей с иностранными гражданами или в поездках. Повышается ваш авторитет и значимость в семье и в паре, среди друзей. Это благоприятное время для планирования ребенка. Хорошо складываются и укрепляются отношения с любимыми. Удачный период для построения совместных планов и решения задач. Может сложиться так, что рабочие отношения перерастут в любовные.

Гороскоп для Скорпионов

Не все получается так, как вы рассчитывали, особенно это касается личных взаимоотношений. Январь и февраль — период повышенной конфликтности и неблагоприятных перемен в личной и семейной жизни. Столкновения и недоразумения могут привести к разрыву отношений, разводу. Вы склонны настаивать на полной свободе для себя, а партнер требует подчинения и дисциплины. В любовных и дружеских отношениях появится склонность к экспериментам, а поиск новых, необычных ощущений, приводит к негативным трансформациям. Обуздайте свои чувства в первые два месяца, и вы сохраните все, что вам дорого. Осень будет счастливой для вас, если и будут допущены ошибки во взаимоотношениях, то, вероятнее всего, осенью или в декабре, обстоятельства сложатся наилучшим образом, чтобы исправить ситуацию. Этот период благоприятен для помолвки и бракосочетания, а также стабилизации отношений с давним партнером.

Гороскоп для Стрельца

Первая половина года очень благоприятна. Вас ждет успех в любовных отношениях, семейной жизни, рождении детей. Хороший период для укрепления отношений, появляется более оптимистичный взгляд на вещи. Активизируются взаимоотношения с партнерами из-за рубежа. Возможна новая любовь, встреча, которая изменит вас. Это будет идеальный период для любви, брака и семейной жизни, а также для совместной деятельности с партнером. Вообще очень хорошо складываются взаимоотношения с представителями противоположного пола. Особенно благоприятное время для заключения союзов и деловых контактов. Хорошее настроение дает склонность к развлечениям, романтическим и любовным связям. Вторая половина года менее радужная, скорее всего из-за того, что в жизни появляются люди из прошлого. Они напомнят о событиях, которые хотелось забыть.

Гороскоп для Козерогов

Благоприятный год, по сравнению с предыдущим. Это касается всех сфер жизни, в том числе любовных взаимоотношений. Это хороший период для деловых контактов с противоположным полом, которые могут перерасти в служебный роман. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Год благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. При правильном подходе вы имеете возможность нормализовать отношения с любимыми и в семье, обрести надежного партнера. Май и июнь – самые неприятные месяцы. В этот период конфликты возникают на ровном месте, они даже могут привести к расставанию с любимым человеком. Также в декабре возникают сложности в личных взаимоотношениях, которых можно избежать, если не торопить события.

Гороскоп для Водолеев

Год благоприятен для общения с противоположным полом, помолвки, бракосочетания и семейных торжеств. Главное – не принимайте доброе отношение к себе как должное, храните существующие взаимоотношения, трепетно развивайте новые и помните – незаменимых людей нет. Порой вас тянет к романтическим партнерам, вы не прочь увеличить их число, склонны к любовным приключениям. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда, что дает возможность наладить личную жизнь одиноким представителям знака. При этом не забывайте, что любовные авантюры и чрезмерное увлечение незнакомыми партнерами, могут привести к неприятностям. Лучше направьте свою страсть и стремление получить удовольствие на посещение интересных мест, познавательных мероприятий. Возможна встреча с прошлой любовью либо встреча с человеком, который откроет перед вами двери высшего общества, позволит вступить в новые контакты — любовные или деловые — с противоположным полом.

Гороскоп для Рыб

Вы стоите на пороге больших перемен, особенно это ощущение усилится в период со второй половины мая до августа. Все, что будет начато в эти месяцы, получит свое продолжение в 2022 году. Знакомства и встречи в этот период окажут серьезное влияние на ваше будущее. Возможна встреча со своим будущим супругом или супругой, а также у вас есть все возможности, чтобы возобновить взаимоотношения, которые были разорваны. Что бы ни происходило с вами в 2021 — брак, деловое предприятие или нечто иное, теперь вам предстоит перейти на более высокий уровень личного развития и счастья, и во многом вам помогает любимый человек либо давний романтический партнер. Испортить благоприятные возможности периода может ваша склонность потакать собственным слабостям, а также слишком большое ощущение собственной значимости. Постарайтесь совладать с собой, уделяйте внимание романтическому партнеру, и тогда год оставит о себе приятные впечатления.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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