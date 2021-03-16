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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Циклон Marius в Украине: прогноз погоды на 16 марта (КАРТА)

В Украине 16 марта погода будет достаточно дождливой, однако в некоторых регионах будет сухо.

pogoda

На Западе страны синоптики прогнозируют дожди. Температура днем 2°…5°, ночью 0°…4°.

В северных регионах будет облачно, но сухо. Днем 6°…9°, ночью 1°…3°.

В центральных областях также без осадков. Столбики термометров покажут 6°…9° днем и 1°…3° ночью.

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На Востоке прогнозируется облачная и сухая погода. Днем 5°…7°, ночью -1°…2°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к дождливой погоде. Температура днем 8°…10°, ночью 2°…4°.

Погода на 16 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Циклон Marius

Во вторник, 16 марта, западные и южные области Украины будут находиться под влиянием циклона Marius, который придет с Балкан.

Циклон обусловит осадки преимущественно в виде дождя, а в западных областях — с мокрым снегом.

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