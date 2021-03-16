Астрологи установили, что ретроградный Меркурий в 2021 году будет не менее бурным, чем в знаковом 2020.
Ретроградность Меркурия — это не только фраза, ставшая популярным мемом в соцсетях, но и нелегкие периоды в жизни каждого из нас.
Когда ожидать ретроградного Меркурия в 2021 году — рассказывают Факты ICTV.
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Ретроградный Меркурий 2021 — дата
В новом 2021 году Меркурий будет ретроградным целых три раза:
- 30 января — 21 февраля;
- 30 мая — 23 июня;
- 27 сентября — 18 октября.
В эти периоды люди столкнутся с немалыми материальными и финансовыми трудностями.
В то же время не стоит планировать помолвку, свадьбу, крестины и другие важные даты — Меркурий воспользуется возможностью, и праздник может быть испорчен.
Астрологи предостерегают — следует избегать участия в аферах и нечестных делах, а также отказаться от сплетен и обсуждений друзей и знакомых.
То же самое касается и новых отношений — не стоит идеализировать партнера и опережать приятные события в личной жизни.
Главное правило ретроградного Меркурия в 2021 — плыви по течению и не заостряй сложившихся обстоятельств.
Что такое ретроградный Меркурий?
Астрологи установили, что каждая из планет может двигаться директно и ретроградно. Директное движение — это классическое движение, когда планета движется по собственной траектории и не сбивается с общей картины небосвода.
Однако жители Земли нередко могут наблюдать изменения в траектории тех или иных планет: они могут останавливаться и менять движение в обратном направлении. Именно этот процесс и называют ретроградным.
В то же время ученые утверждают: ретроградности планет не существует, и все, что связано со странным движением планет, является обычной оптической иллюзией.