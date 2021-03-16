17 марта отмечается День святого Патрика. Праздник является государственным и религиозным в Ирландии. Он приурочен ко дню смерти небесного покровителя страны.

Святой Патрик принес на языческий остров христианство. Также ему приписывают изгнание из Ирландии всех змей. Праздник стал очень популярным и его отмечают во всем мире.

Также сегодня отмечается Всемирный день социальной работы. Праздник отмечается ежегодно в третий вторник марта. Инициаторами и организаторами в 1983 году выступили Международная федерация социальных работников и Международная ассоциация школ социальной работы.

17 марта отмечается День мобилизационного работника Украины. Он появился в 2000 году после приказа Об учреждении Дня мобилизационного работника, который изначально отмечался 14 сентября.

Именины 17 марта отмечают Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

Приметы на 17 марта:

Если грачи прилетели, через три недели снег растает, и наступит весна.

Грачи прилетели ранее 17 марта – год будет неурожайным.

Если человек родился 17 марта, то он будет очень трудолюбивым.

Солнечная и ясная погода – в лесу будет много ягод.

Кто первым увидел грача в этот день, будет богатым и счастливым.

Что нельзя делать 17 марта:

Проводить какие-либо операции.

Посещать стоматолога.

Совершать крупные покупки.

День святого Патрика в Украине начали праздновать недавно. Его отмечают так, как это делают ирландцы, – в баре с друзьями за бокалом пива.

Но, поскольку сейчас в Украине продолжается адаптивный карантин из-за коронавируса, лучше не подвергать себя опасности и поздравить друзей виртуально. Открытки ко Дню святого Патрика 2021 ищите в материале Фактов ICTV.