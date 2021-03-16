В Японии с целью минимизации вреда для экологии и использования одноразовых пластиковых стаканчиков создали съедобные стаканы для пива.

Компания Asahi Breweries создала такую чашку под названием Mog Cup (с английского языка переводится как жевательная чашка). Такую посуду можно съесть как закуску под пиво или любой другой напиток.

Mog Cups создают путем запекания картофельного крахмала при высокой температуре и давлении. Такая чашка способна удерживать воду комнатной температуры примерно один час. Инновационные чашки создали со вкусом рисовых крекеров с креветками и шоколадом.

В ноябре 2020 года компания Asahi Breweries начала пилотную проверку новой идеи в коворкинг-площадках и ресторанах Токио. Asahi будет использовать Mog Cup в сочетании с различными напитками, чтобы подтвердить способность таких чашек удерживать жидкость.

В Вене создали 3D-фото Covid-19

Специалисты австрийской компании Nanographics из Вены впервые сделали 3D-фотографию коронавируса. До этого использовали только изображения компьютерной модели вируса.

Для создания такого снимка австрийские ученые воспользовались данными своих коллег из Пекина. Китайские ученые смогли зафиксировать неповрежденные части коронавируса в цифровом формате.

Источник: Asahi

Фото: Asahi