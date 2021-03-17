С 15 марта в Украине начался Великий пост, который продлится до Пасхи.

Он является самым строгим из всех постов, ведь предполагает много дней сухоядения.

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал Фактам ICTV о преимуществах поста и дал советы, как сделать его более легким.

Прежде всего, пост — это возможность попробовать продукты, которые раньше никогда не ел. Это самое подходящее время для экспериментов, уверяет повар.

— Если люди соблюдают пост не с точки зрения религиозных предпочтений или не для того, чтобы “себе что-то доказать”, я советую раз или два в неделю все же есть мясо, ведь когда ты запрещаешь себе все, тебе становится плохо. Это очень непростой путь. Когда ты иногда позволяешь есть себе то, чего нельзя, пост становится легким и крутым, — рассказал Клопотенко.

Читайте Что нельзя есть в Великий пост 2021

Кулинарный эксперт советует попробовать заменить привычную манеру приготовления на новую. Например, запекать пищу на низкой температуре.

— Если раньше вы варили или запекали морковь на высокой температуре, то теперь попробуйте поставить духовку на режим 100 градусов и два часа готовить морковь. Благодаря этому она будет очень нежной и будет иметь другую структуру.

Для ежедневного рациона Клопотенко советует добавить сельдерей.

— Если его запекать при температуре 200 градусов полтора часа, он приобретает ореховый вкус, становится необычным и вкусным.

Весной повар рекомендует есть растения, которые только появились над землей, ведь в них есть много сока. Например, можно попробовать нафаршировать цветы кабачков.

Календарь питания в Великий пост

Великий пост символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда Спаситель ничего не ел и подвергался искушениям, а Страстная неделя — последние семь дней его жизни.

Пост перед Пасхой 2020 продолжается с 15 марта до 2 мая. Календарь на каждый день для верующих поможет узнать, в какие дни и что можно есть, а также — когда можно отойти от строгих ограничений и позволить себе немного рыбы и вина.