День святого Патрика 2021: традиции празднования, лучшие поздравления и открытки

17 марта отмечают День святого Патрика (St. Patrick’s Day) — день памяти покровителя Ирландии, который, по преданию, принес христианство на Изумрудный остров и изгнал всех змей.

Праздник отмечают во всем мире ежегодно 17 марта. В этот день принято устраивать костюмированные парады с танцами кейли и фольклорными песнями, запускать фейерверки и до самого утра пить ирландское пиво и есть вкусные традиционные блюда.

Об удивительной истории, веселых традициях и правилах празднования Дня святого Патрика в мире, а также лучшие открытки и поздравления — смотрите на Фактах ICTV.

День святого Патрика 2021: история праздника

День святого Патрика посвященный основателю и первому епископу ирландской христианской церкви — Магону Суккату, который родился в конце IV века в британской состоятельной семье.

В 16 лет парня похитили и продали в рабство в Ирландию, где в течение шести лет он был пастухом. Однако Магону все же удалось сбежать из плена.

Юноша скрывался в монастырях Галлии (Франции), где изучал богословие. Там же парня посвятили в сан диакона и назвали Патрицием (Патриком).

После этого он стал миссионером на Изумрудном острове. За 30 лет Патрик объехал большую часть страны, обратил в христианство 120 тыс. ирландцев и открыл более 600 церквей.

С именем святого Патрика связано множество легенд. Например то, что он с помощью трилистника объяснял ирландским язычникам идею Святой Троицы. По его словам, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах.

Еще одной заслугой проповедника считается создание ирландской письменности. Святой Патрик первый написал на латинском языке автобиографию Исповедь и Послание к Коротикусу. После этого начали появляться религиозные песнопения и описание жизни святых на латыни.

Некоторые исследователи считают, что Патрик умер в возрасте 104 лет именно 17 марта 461 года. Поэтому в этот день принято его прославлять.

Ирландцы признали его святым покровителем страны в VI веке, еще до разделения христианской церкви на православную и католическую. В честь Патрика построено более 2 тыс. соборов и церквей по всему миру, наиболее известный из которых Собор святого Патрика в Дублине, основанный в 1191 году.

В 1903 году 17 марта в Ирландии стало официальным выходным днем. Долгое время праздник считался исключительно религиозным. Даже в 1970-х годах действовал закон, согласно которому в этот день закрывались все бары и пабы из-за чрезмерного употребления ирландцами алкоголя.

Праздник отмечается во время Великого поста. Однако ирландцы, несмотря на это, готовят жирные блюда из баранины и телятины.

С этой особенностью связана еще одна легенда, в которой говорится о том, что Патрик во время поста превращал мясо в рыбу. Поэтому, чтобы уподобиться святому и не нарушать пост, ирландцы тушат мясо, готовят мясные супы и обильно запивают мясные блюда имбирным элем, пивом или ирландским виски.

День святого Патрика: традиции праздника

В День святого Патрика традиционно на центральных улицах ирландского города Дублин проводят костюмированные парады, а в пабах играет живая музыка.

17 марта принято носить одежду зеленого цвета, который является одним из цветов ирландского флага, трилистника и самой Ирландии. Также можно украсить свой костюм веточкой самого трилистника.

В Ирландии существует единица измерения напитка, выпитого в этот день, так называемая Рюмка Патрика. По традиции, перед тем, как выпить стакан со спиртным, нужно положить в него лист трилистника и осушить. В народе это так и называют — осушить трилистник.

После этого клевер на счастье следует бросить за спину через левое плечо. Считается, что именно Рюмка Патрика принесет удачу на весь год.

Одним из важных героев этого праздника является лепрекон — сказочный сапожник, который обладает тайным горшком с золотом. Если искателю сокровищ удастся поймать этого человечка, то это существо должно рассказать, где все же спрятаны сокровища. Однако не стоит доверять ему, ведь он очень коварный, озорной и легко может обмануть.

Традиционно в День святого Патрика устраивают парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, а также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки.

Также существует поверье: если в День святого Патрика вам удастся найти четырехлистник — вас точно ждет большое счастье.

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Как празднуют День святого Патрика в разных странах

17 марта День святого Патрика отмечают в странах, где есть многочисленные ирландские диаспоры — в США, Канаде, Австралии, Аргентине, Новой Зеландии и ряде европейских государств.

С особым размахом его отмечают в Штатах, где около 12% населения считают себя потомками ирландцев.

Так, ежегодно в Чикаго одну из рек красят в зеленый цвет на несколько часов, а в Нью-Йорке в этот день проходит один из самых масштабных парадов в мире — в нем участвуют тысячи оркестров из Ирландии.

В британском городе Манчестер устраивают традиционные ирландские рынки, которые обычно работают две недели. А вот в Лондоне с 2002 года проводят ирландский фестиваль.

В Канаде парады проводятся с 1824 года. Несколько лет назад в Калгари на одной из башен разместили зеленые светильники в виде шляп лепрекона.

День святого Патрика отмечается даже в тех странах, которые находятся далеко от Ирландии. Так, в Малайзии в штате Селангор существует Общество Святого Патрика, которое ежегодно организует Бал в честь покровителя. Местные одеваются во все зеленое и устраивают театральные представления, рассказывающие о жизни святого.

В Австралии во время праздника Сиднейская опера подсвечивается зеленым, а в Японии День святого Патрика отмечается почти целый месяц.

В Аргентине торжества проходят в виде светского развлечения. Особенно ярко выглядит пышный ход людей с бокалами пива по центральным улицам Буэнос-Айреса. Когда бокал опустошается, нужно как можно быстрее пополнить его в ближайшем пабе и вернуться обратно в колонну.

Кроме того, святой Патрик является еще и покровителем Нигерии, в которой работало много ирландских миссионеров. Поэтому и в этой стране ежегодно чествуют память покровителя.

День святого Патрика: лучшие поздравления и открытки

Что за день сегодня, отгадайте-ка!

Ну, конечно, День Святого Патрика.

И отметим вместе мы, давайте-ка,

Праздник покровителя Ирландии.

На открытке, где наш поздравок,

Нарисуем клевера листок,

Нарисуем гномов-лепреконов

В одежках праздничных зеленых!

В этот теплый день весенний мартовский

Отмечаем День Святого Патрика!

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Поздравляю с Днём Святого Патрика и желаю, чтобы жизнь была счастливым ярким трилистником клевера, состоявшим из трёх листов — мира, здоровья и благополучия. Пусть всегда горит зелёный свет к мечтам и успеху, пусть каждый день дарит радость, веселье, достаток и доброту!

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В этот яркий день весенний,

Когда вокруг полно любви,

Ты прикрепи к своей одежде

Трилистник маленький мечты.

Поздравляю с праздником чудесным,

Святого Патрика мы чтим,

Ну а зеленый цвет прелестный,

Везде сегодня разместим.

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Поздравляю с Днём Святого Патрика и пожелать хочу чудного веселья и большого торжества, зелёного света к удаче и счастью, заветного трилистника клевера, который принесет успех и благо, отличного настроения и замечательной компании.

Лучшие рецепты на День святого Патрика

По народной традиции в День святого Патрика принято готовить по особому рецепту. Считается, что такая особенная еда в этот день поможет привлечь удачу и богатство на долгие годы.

В частности, в этот день готовят кофе по-ирландски, чамп, шоколадный торт на пиве и тому подобное.

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