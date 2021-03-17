День святого Патрика ежегодно отмечают 17 марта. Праздник назван в честь ирландского покровителя, святого Патрика, и считается днем ​​принятия христианства в Ирландии.

Несмотря на ирландские корни, празднование стало популярным во многих странах мира. Обычно в этот день устраивают всяческие парады и фестивали с едой и алкоголем. Принято носить одежду зеленого цвета, а также использовать символику клевера — одного из символов Дня святого Патрика.

Факты ICTV собрали семь интересных фактов о Дне святого Патрика, которые вы могли не знать.

День святого Патрика — топ-7 интересных фактов

На самом деле традиционный цвет Дня святого Патрика — синий . Его заменили на зеленый в конце 18 века, когда ирландские солдаты во время восстания одели форму зеленого цвета.

. Его заменили на зеленый в конце 18 века, когда ирландские солдаты во время восстания одели форму зеленого цвета. До 18 века использование символики клевера считалось вульгарным.

Патрик на самом деле не является ирландцем . По преданию, он жил в Римской Британии, а ирландские разбойники его похитили. После этого он стал рабом.

. По преданию, он жил в Римской Британии, а ирландские разбойники его похитили. После этого он стал рабом. Сначала алкогольным символом праздника было виски, а затем возникла тенденция пить пиво.

Ирландцы на День святого Патрика выполняют специальный танец — кейли.

День святого Патрика отмечают именно 17 марта, поскольку считается, что в этот день он умер.

Впервые День святого Патрика начали праздновать не в Ирландии, а в США. Ирландцы, которые мигрировали в Штаты, отмечали этот день в знак памяти к Родине. Именно в США прошел первый парад.

Рецепты на День святого Патрика

В День святого Патрика принято готовить интересную и одновременно необычную еду. Считается, что потребление таких блюд поможет привлечь удачу на долгие годы.

Факты ICTV подготовили рецепты на День святого Патрика, среди которых — торт на пиве, ирландский кофе и картофель с черносливом.