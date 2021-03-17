PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

День святого Патрика: топ-7 необычных фактов о празднике

День святого Патрика ежегодно отмечают 17 марта. Праздник назван в честь ирландского покровителя, святого Патрика, и считается днем ​​принятия христианства в Ирландии.

День святого Патрика

Несмотря на ирландские корни, празднование стало популярным во многих странах мира. Обычно в этот день устраивают всяческие парады и фестивали с едой и алкоголем. Принято носить одежду зеленого цвета, а также использовать символику клевера — одного из символов Дня святого Патрика.

Факты ICTV собрали семь интересных фактов о Дне святого Патрика, которые вы могли не знать.

День святого Патрика — топ-7 интересных фактов

  • На самом деле традиционный цвет Дня святого Патрика — синий. Его заменили на зеленый в конце 18 века, когда ирландские солдаты во время восстания одели форму зеленого цвета.
  • До 18 века использование символики клевера считалось вульгарным.
  • Патрик на самом деле не является ирландцем. По преданию, он жил в Римской Британии, а ирландские разбойники его похитили. После этого он стал рабом.
  • Сначала алкогольным символом праздника было виски, а затем возникла тенденция пить пиво.
  • Ирландцы на День святого Патрика выполняют специальный танец — кейли.
  • День святого Патрика отмечают именно 17 марта, поскольку считается, что в этот день он умер.
  • Впервые День святого Патрика начали праздновать не в Ирландии, а в США. Ирландцы, которые мигрировали в Штаты, отмечали этот день в знак памяти к Родине. Именно в США прошел первый парад.
Читайте
День святого Патрика 2021: традиции празднования, лучшие поздравления и открытки

Рецепты на День святого Патрика

В День святого Патрика принято готовить интересную и одновременно необычную еду. Считается, что потребление таких блюд поможет привлечь удачу на долгие годы.

Факты ICTV подготовили рецепты на День святого Патрика, среди которых — торт на пиве, ирландский кофе и картофель с черносливом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка