День святого Патрика ежегодно отмечают 17 марта. Хотя праздник и походит из Ирландии, его празднуют во многих странах, включая Украину.
К празднику Google создал новый дудл, посвященный Дню святого Патрика. Проиллюстрировал изображение художник из Дублина Аррон Кроасделл.
Дудл содержит символы, отражающие разнообразную географию, архитектуру и историю Ирландии:
- G — зеленые горы страны, леса и маяки, которые стоят возле популярных мест для прогулок и плавания.
- O — взмах руками и сердцем легендарного кольца Кладды, символа любви, верности и дружбы.
- O — ваза с ирландскими полевыми цветами и с клевером-трилистником.
- G — многочисленные реки, протекающие через ирландские города.
- L — естественные леса Ирландии, большинство из которых восстанавливаются благодаря государственным инициативам.
- E — кельтский узел, символ надежды Ирландии в бесконечной взаимосвязи человечества.
— Будучи ирландским дизайнером, так приятно представлять наш национальный праздник в мировом масштабе. Я хочу, чтобы люди знали, что Ирландия — это больше, чем просто стереотипы. Она имеет яркую культуру и ландшафт, а также процветающую сцену дизайна и иллюстраций, — рассказал художник.
В День святого Патрика принято носить одежду зеленого цвета, а также использовать символику клевера — одного из символов Дня святого Патрика.
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