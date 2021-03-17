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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Google создал дудл ко Дню святого Патрика

День святого Патрика ежегодно отмечают 17 марта. Хотя праздник и походит из Ирландии, его празднуют во многих странах, включая Украину.

Google создал дудл ко Дню святого Патрика

К празднику Google создал новый дудл, посвященный Дню святого Патрика. Проиллюстрировал изображение художник из Дублина Аррон Кроасделл.

Дудл содержит символы, отражающие разнообразную географию, архитектуру и историю Ирландии:

  • G — зеленые горы страны, леса и маяки, которые стоят возле популярных мест для прогулок и плавания.
  • O — взмах руками и сердцем легендарного кольца Кладды, символа любви, верности и дружбы.
  • O — ваза с ирландскими полевыми цветами и с клевером-трилистником.
  • G — многочисленные реки, протекающие через ирландские города.
  • L — естественные леса Ирландии, большинство из которых восстанавливаются благодаря государственным инициативам.
  • E — кельтский узел, символ надежды Ирландии в бесконечной взаимосвязи человечества.
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— Будучи ирландским дизайнером, так приятно представлять наш национальный праздник в мировом масштабе. Я хочу, чтобы люди знали, что Ирландия — это больше, чем просто стереотипы. Она имеет яркую культуру и ландшафт, а также процветающую сцену дизайна и иллюстраций, — рассказал художник.

В День святого Патрика принято носить одежду зеленого цвета, а также использовать символику клевера — одного из символов Дня святого Патрика.

Факты ICTV собрали семь интересных фактов о Дне святого Патрика, которые вы могли не знать.

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