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Факты / Lifestyle
Марина Корзун |

Пиво рекой и танцы до утра! Что надо знать о Дне святого Патрика — ТЕСТ

День святого Патрика ежегодно празднуют во многих странах мира, в том числе и в Украине. Святой Патрик — покровитель Ирландии. Считается, что именно он будет вершить справедливость над ирландцами в день Страшного Суда.

Фаєри з ірландським прапором

Интересно, что еще полвека назад День святого Патрика отмечался почти “всухую”. Он считался строго религиозным, и с 1903 до 1970 года пабы в этот день закрывались — закон им работать запрещал.

Сейчас же во многих ирландских пабах в этот день устраивают различные концерты, проводят акции и дарят скидки на алкоголь.

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Прежде чем отправится на вечеринку, предлагаем пройти тест и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в традициях этого праздника.

Готовы?

К празднику Google создал новый дудл, посвященный Дню святого Патрика. Проиллюстрировал изображения художник из Дублина Аррон Кроасделл.

Дудл содержит символы, отражающие разнообразную географию, архитектуру и историю Ирландии.

Фото: Unsplash

Читайте: День святого Патрика 2021: когда и как праздновать

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