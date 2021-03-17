День святого Патрика ежегодно празднуют во многих странах мира, в том числе и в Украине. Святой Патрик — покровитель Ирландии. Считается, что именно он будет вершить справедливость над ирландцами в день Страшного Суда.

Интересно, что еще полвека назад День святого Патрика отмечался почти “всухую”. Он считался строго религиозным, и с 1903 до 1970 года пабы в этот день закрывались — закон им работать запрещал.

Сейчас же во многих ирландских пабах в этот день устраивают различные концерты, проводят акции и дарят скидки на алкоголь.

Прежде чем отправится на вечеринку, предлагаем пройти тест и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в традициях этого праздника.

Готовы?

К празднику Google создал новый дудл, посвященный Дню святого Патрика. Проиллюстрировал изображения художник из Дублина Аррон Кроасделл.

Дудл содержит символы, отражающие разнообразную географию, архитектуру и историю Ирландии.