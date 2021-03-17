Почему Google не работает — причины и карта сбоя

В работе поисковика Google произошел серьезный сбой. Сайт не открывается у пользователей с 18.30 17 марта.

По данным сайта Downdetector, на проблемы пожаловались пользователи из восточной Европы. В частности — Сербии и Румынии. Кроме того, проблемы были и у пользователей из Испании и США. Также значительные сбои наблюдались и в Украине.

Пользователи отметили, что сайт просто не открывается. Также проблемы наблюдались и в работе сервисов Google, в частности Переводчике и почты.

В декабре прошлого года в Google также наблюдался глобальный сбой, который затронул и Украину. Тогда пользователи не могли пользоваться почтой и YouTube. Причиной тогдашнего сбоя стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.