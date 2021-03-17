Компания Samsung презентовала три новых смартфона серии Galaxy A — A72, A52 и A52 5G в рамках онлайн-мероприятия Galaxy Awesome.

В представленных моделях Samsung Galaxy A — A72, A52 и A52 5G производитель реализовал технологии, которые ранее были доступны только во флагманских моделях.

Смартфоны наделены качественным экраном с плавным скроллингом. Новый эффектный дизайн образует монолитную и стильную конструкцию. Представленные модели доступны в четырех цветах — фиолетовом, синем, черном и белом.

Новые смартфоны дают возможность снимать четкие детали даже при слабом освещении благодаря ОСЗ. Камера улавливает больше света, добавляя яркости снимкам.

Galaxy A72 и A52 демонстрируют повышенную производительность, обеспеченную усовершенствованным восьмиядерным процессором и оперативной памятью объемом 6Г/8Г. Встроенное хранилище — 128/256 ГБ, но есть возможность добавить еще до 1 ТБ с помощью microSD.

Samsung Galaxy A72 имеет большую диагональ экрана, трехкратный оптический зум, 32-кратный цифровой зум и емкость аккумулятора 5 000 мА-час.

Благодаря зарядному устройству, мощностью до 25 Вт, Galaxy A72 восстанавливает запас энергии очень быстро. А умная система управления питанием определяет и учитывает ваши пользовательские привычки, чтобы заряда хватило на дольше.

Технические характеристики Samsung Galaxy A72:

дисплей — 6,7 дюймов;

процессор — Qualcomm Snapdragon 720G;

оперативная память — 6/8 ГБ;

накопитель — 128/256 ГБ, также поддерживает microSD до 1 ТБ;

основная камера — 64 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (угол обзора 123°) + 8 Мп (3-кратный оптический зум) + 5 Мп (макрообъектив);

фронтальная камера — 32 Мп;

аккумулятор — 5 000 мА·час, 25-ваттная зарядка;

сканер отпечатков пальцев в экране;

аудио — стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;

защита от воды — IP67;

ОС — Android 11 с интерфейсом One UI 3;

габариты — 165х77,4х8,4 мм;

вес — 203 г.

Внешний вид Samsung Galaxy A52 4G не отличается от Galaxy A72. Технические характеристики устройства практически похожи, однако существуют незначительные отличия.

Дисплей — диагональ 6,5 дюйма;

пятимегапиксельный датчик глубины;

наличие версии с 4 ГБ оперативной памяти;

аккумулятор — 4500 мАч;

габариты смартфона — 159,9х75,1х8,4 мм;

вес — 189 г.

Третий представленный вариант — Galaxy A52 5G полностью схож с Galaxy A52 4G. К отличиям между моделями можно отнести — процессор Snapdragon 750G и поддержку дисплеем частоты обновления до 120 Гц.

Стоит отметить, что представленные модели защищены от воды по стандарту IP67. По словам производителя, можно находиться на глубине до одного метра в течении 30 минут.

Микрокамера фиксирует мельчайшие детали, что дает возможность фотографировать предметы, которые находятся вблизи. Также добавляет к фотографиям природный эффект боке, выделяя объект на фоне.

Samsung представила флагманскую новинку

В середине января компания Samsung представила новый флагман S21 во время презентации Galaxy Unpacked. Samsung S21 Ultra стал первым представителем Galaxy S, который поддерживает стилус S Pen.

Фото: Samsung