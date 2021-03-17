Компания Samsung презентовала три новых смартфона серии Galaxy A — A72, A52 и A52 5G в рамках онлайн-мероприятия Galaxy Awesome.
В представленных моделях Samsung Galaxy A — A72, A52 и A52 5G производитель реализовал технологии, которые ранее были доступны только во флагманских моделях.
Смартфоны наделены качественным экраном с плавным скроллингом. Новый эффектный дизайн образует монолитную и стильную конструкцию. Представленные модели доступны в четырех цветах — фиолетовом, синем, черном и белом.
Новые смартфоны дают возможность снимать четкие детали даже при слабом освещении благодаря ОСЗ. Камера улавливает больше света, добавляя яркости снимкам.
Galaxy A72 и A52 демонстрируют повышенную производительность, обеспеченную усовершенствованным восьмиядерным процессором и оперативной памятью объемом 6Г/8Г. Встроенное хранилище — 128/256 ГБ, но есть возможность добавить еще до 1 ТБ с помощью microSD.
Samsung Galaxy A72 имеет большую диагональ экрана, трехкратный оптический зум, 32-кратный цифровой зум и емкость аккумулятора 5 000 мА-час.
Благодаря зарядному устройству, мощностью до 25 Вт, Galaxy A72 восстанавливает запас энергии очень быстро. А умная система управления питанием определяет и учитывает ваши пользовательские привычки, чтобы заряда хватило на дольше.
Технические характеристики Samsung Galaxy A72:
- дисплей — 6,7 дюймов;
- процессор — Qualcomm Snapdragon 720G;
- оперативная память — 6/8 ГБ;
- накопитель — 128/256 ГБ, также поддерживает microSD до 1 ТБ;
- основная камера — 64 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (угол обзора 123°) + 8 Мп (3-кратный оптический зум) + 5 Мп (макрообъектив);
- фронтальная камера — 32 Мп;
- аккумулятор — 5 000 мА·час, 25-ваттная зарядка;
- сканер отпечатков пальцев в экране;
- аудио — стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;
- защита от воды — IP67;
- ОС — Android 11 с интерфейсом One UI 3;
- габариты — 165х77,4х8,4 мм;
- вес — 203 г.
Внешний вид Samsung Galaxy A52 4G не отличается от Galaxy A72. Технические характеристики устройства практически похожи, однако существуют незначительные отличия.
- Дисплей — диагональ 6,5 дюйма;
- пятимегапиксельный датчик глубины;
- наличие версии с 4 ГБ оперативной памяти;
- аккумулятор — 4500 мАч;
- габариты смартфона — 159,9х75,1х8,4 мм;
- вес — 189 г.
Третий представленный вариант — Galaxy A52 5G полностью схож с Galaxy A52 4G. К отличиям между моделями можно отнести — процессор Snapdragon 750G и поддержку дисплеем частоты обновления до 120 Гц.
Стоит отметить, что представленные модели защищены от воды по стандарту IP67. По словам производителя, можно находиться на глубине до одного метра в течении 30 минут.
Микрокамера фиксирует мельчайшие детали, что дает возможность фотографировать предметы, которые находятся вблизи. Также добавляет к фотографиям природный эффект боке, выделяя объект на фоне.
Samsung представила флагманскую новинку
В середине января компания Samsung представила новый флагман S21 во время презентации Galaxy Unpacked. Samsung S21 Ultra стал первым представителем Galaxy S, который поддерживает стилус S Pen.
Фото: Samsung