Главная цель поста — очищение души через ограничения в еде и молитву перед главным праздником для христиан.

Поэтому перед началом обязательно надо обратиться за благословением к священнослужителю, исповедоваться и причаститься, иначе это будет просто диета.

Церковники советуют есть один раз в день — вечером, на выходных разрешается обедать и ужинать.

В этот период запрещено любое мясо и продукты животного происхождения (молоко, молочные продукты и яйца).

Рыбу можно только 7 апреля (Благовещение) и 12 апреля (Вербное воскресенье), в Лазареву субботу (11 апреля) — икру.

В блюда нельзя добавлять специи — острые блюда в Великий пост запрещены, как и сладости — пирожные, конфеты и бисквитное печенье.

Алкогольные напитки нельзя в будни первых шести недель поста и все дни Страстной (седьмой) недели. На выходных можно немного вина.

Пост по дням:

понедельник, среда, пятница — сухоядение (вода, черный хлеб, фрукты и овощи).

вторник, четверг — горячая пища без масла.

суббота, воскресенье — горячая пища с маслом, вино.

Поститься нельзя беременным женщинам и кормящим грудью, военнослужащим, детям до 12 лет, пожилым людям, людям после операции и тяжелобольным. Но все индивидуально.