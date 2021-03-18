Шаг 1. Смешайте воду и лимонную кислоту
Сначала нужно хорошо смешать холодную воду на полный объем вашего чайника и 1 пакетик лимонной кислоты — примерно 25 г.
Шаг 2. Залейте раствор в чайник
Затем следует залить раствор, который получим, в чайник. Поставьте его на плиту, если это обычная посуда, или же включите в розетку, если это электрочайник.
Шаг 3. Прокипятите воду в чайнике
Раствор воды и лимонной кислоты стоит прокипятить. Для уверенности можете сделать это несколько раз. Однако вполне достаточно будет и одного раза.
Шаг 4. Оставьте воду на время
Когда чайник прокипятили, его следует оставить минимум на полчаса. Лимонная кислота все еще продолжает действовать, а потому может очистить еще ту накипь, которая не отпала во время кипения.
Шаг 5. Промойте чайник
После проведенных процедур, из чайника губкой нужно убрать накипь и тщательно его помыть. Для уверенности можете еще раз прокипятить в нем уже обычную воду. И еще раз промыть чайник.
Шаг 6. Наслаждайтесь использованием чайника без накипи
Теперь ваш чайник чистый. И вы можете наслаждаться горячими напитками с его помощью. Однако не стоит забывать и о профилактике от накипи.
Не ждите, пока осадок в чайнике станет толстым. Часто промывайте его обычной водой и своевременно делайте тщательную очистку лимонной кислотой.