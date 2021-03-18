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Как почистить чайник от накипи лимонной кислотой
Факты / Lifestyle
Дарина Реготун |
Как почистить чайник от накипи лимонной кислотой

Как почистить чайник от накипи лимонной кислотой

Накипь — это наслоение солей и других мелких частиц, которые могут быть в воде. Когда мы кипятим чайник, то образуется так называемый осадок, который и оседает на его стенках.

Важно своевременно очищать чайник от накипи. Это продлит и срок его службы, и не окажет плохого влияния на ваше здоровье. Одним из замечательных и простых способов очистки является лимонная кислота.

Факты ICTV расскажут вам, как очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты.

Шаг 1. Смешайте воду и лимонную кислоту

Сначала нужно хорошо смешать холодную воду на полный объем вашего чайника и 1 пакетик лимонной кислоты — примерно 25 г.

Шаг 2. Залейте раствор в чайник

Затем следует залить раствор, который получим, в чайник. Поставьте его на плиту, если это обычная посуда, или же включите в розетку, если это электрочайник.

Шаг 3. Прокипятите воду в чайнике

Раствор воды и лимонной кислоты стоит прокипятить. Для уверенности можете сделать это несколько раз. Однако вполне достаточно будет и одного раза.

Шаг 4. Оставьте воду на время

Когда чайник прокипятили, его следует оставить минимум на полчаса. Лимонная кислота все еще продолжает действовать, а потому может очистить еще ту накипь, которая не отпала во время кипения.

Шаг 5. Промойте чайник

После проведенных процедур, из чайника губкой нужно убрать накипь и тщательно его помыть. Для уверенности можете еще раз прокипятить в нем уже обычную воду. И еще раз промыть чайник.

Шаг 6. Наслаждайтесь использованием чайника без накипи

Теперь ваш чайник чистый. И вы можете наслаждаться горячими напитками с его помощью. Однако не стоит забывать и о профилактике от накипи.

Не ждите, пока осадок в чайнике станет толстым. Часто промывайте его обычной водой и своевременно делайте тщательную очистку лимонной кислотой.

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