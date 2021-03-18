Накипь — это наслоение солей и других мелких частиц, которые могут быть в воде. Когда мы кипятим чайник, то образуется так называемый осадок, который и оседает на его стенках.

Важно своевременно очищать чайник от накипи. Это продлит и срок его службы, и не окажет плохого влияния на ваше здоровье. Одним из замечательных и простых способов очистки является лимонная кислота.

Факты ICTV расскажут вам, как очистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты.