На 18 марта приходится немало важных и интересных праздников, в том числе профессиональных. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников, а также приметы и запреты на 18 марта.
18 марта — какой сегодня праздник
18 марта — Всемирный день вторичной переработки. В Украине в этот день свой профессиональный праздник отмечают работники налогового и таможенного дела.
Верующие сегодня чествуют День Святого Конона, которого считают не только проповедником, но и чудотворцем.
Именины 18 марта
Сегодня день ангела отмечают: Андрей, Константин, Кирилл, Иван, Раиса, Юрий, Марко и Федор.
Приметы на 18 марта
- Птицы летают высоко — в ближайшее время погода будет солнечной и теплой;
- Если на улице солнечно, лето будет жарким;
- Туман утром предвещает ясный день;
- Если птицы поют, стоит ожидать похолодания.
Что нельзя делать 18 марта
- Заниматься тяжелым физическим трудом;
- Злоупотреблять алкоголем и вредной пищей;
- Быть грязным и неопрятным;
- Отказывать в помощи.
Календарь праздников на март
Первый месяц весны предусматривает немало важных дат. В частности, в марте отмечают День таксиста, День театра и День поэзии.
Профессиональные праздники также у Внутренних войск МВД и сотрудников Службы безопасности Украины.
Подробный календарь праздников на март 2021 смотрите в материале Фактов ICTV.