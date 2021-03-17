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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 18 марта

На 18 марта приходится немало важных и интересных праздников, в том числе профессиональных. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников, а также приметы и запреты на 18 марта.

календарь

18 марта — какой сегодня праздник

18 марта — Всемирный день вторичной переработки. В Украине в этот день свой профессиональный праздник отмечают работники налогового и таможенного дела.

Верующие сегодня чествуют День Святого Конона, которого считают не только проповедником, но и чудотворцем.

Именины 18 марта

Сегодня день ангела отмечают: Андрей, Константин, Кирилл, Иван, Раиса, Юрий, Марко и Федор.

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Календарь государственных праздников на 2021 год

Приметы на 18 марта

  • Птицы летают высоко — в ближайшее время погода будет солнечной и теплой;
  • Если на улице солнечно, лето будет жарким;
  • Туман утром предвещает ясный день;
  • Если птицы поют, стоит ожидать похолодания.

Что нельзя делать 18 марта

  • Заниматься тяжелым физическим трудом;
  • Злоупотреблять алкоголем и вредной пищей;
  • Быть грязным и неопрятным;
  • Отказывать в помощи.

Календарь праздников на март

Первый месяц весны предусматривает немало важных дат. В частности, в марте отмечают День таксиста, День театра и День поэзии.

Профессиональные праздники также у Внутренних войск МВД и сотрудников Службы безопасности Украины.

Подробный календарь праздников на март 2021 смотрите в материале Фактов ICTV.

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