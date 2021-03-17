Католическую Пасху в 2021 году в Украине будут праздновать 4 апреля – почти на месяц раньше православной. У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение приходится на 2 мая.

Праздник один, но разные даты, поскольку используют разные календари: католики – григорианский, а православные – юлианский.

В то же время иногда даты совпадают. Последний раз это было в 2017 году, а в следующий раз будет в 2025-м.

Однако у всех христиан Пасха не имеет постоянной даты, то есть это переходящий праздник.

Церковні свята в Україні у 2021

Усі важливі для православних вірян дати ми зібрали у церковному календарі на 2021 рік.

Тут також є інформація про те, коли цього року Масляна, Великий та інші багатоденні й одноденні пости, поминальні дні.