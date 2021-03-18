День ангела Константина празднуют 18 марта. Это популярное в мире имя распространено и в Украине.

Имя Константин происходит от латинского имени Констант, что означает “постоянный, непоколебимый”.

Имя является латинским эквивалентом болгарского имени Костадин и греческого имени Евстафий.

Это имя очень распространено в Греции и на Кипре. Популярно оно потому, что имя Константин носили многие римские и византийские императоры. Такое же имя было у болгарских императоров и двух греческих королей.

Имя встречается также в ирландском и шотландском языках.

Поздравление с Днем ангела Константина в прозе

Костя, поздравляю с Днем ангела! Пусть на твоем жизненном пути встречаются только добрые люди. Желаю здоровья, хорошего настроения и только хороших новостей!

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Константин, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит только яркие моменты и воплощаются в жизнь все самые смелые и заветные желания! Пусть твой ангел всегда будет рядом.

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Поздравляю с Днем ангела, Константин! Желаю успеха во всех делах и замыслах, достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.

Поздравления с Днем ангела Константина в открытках

С 15 марта в Украине начался Великий пост, который продлится до Пасхи. Он является самым строгим из всех постов, ведь предполагает много дней сухоедения.

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал о преимуществах поста и дал советы, как сделать его более легким. Советы Клопотенка о том, что можно есть в пост, читайте в материале Фактов ICTV.