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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

С днем ангела Раисы: лучшие поздравления в прозе и открытках

У всех Раис 18 марта – день ангела. Имя Раиса – древнегреческое, в переводе означает “легкая, беспечная”.

Дівчина, студентка, людина, - фото пекселс

При этом женщины с этим именем отличаются выносливостью и трудоспособностью, очень умны и таланливы.

Факты ICTV предлагают лучшие поздравления в прозе и открытках с днем ангела Раисы.

Поздравление с Днем ангела Раисы в прозе

Моя прекрасная Раиса, в твои именины хочу искренне пожелать настоящего женского счастья, понимания и теплоты сердец от близких людей, уважения и поддержки от коллег, большого счастья и веселых дней.

***

Дорога Раиса! Ты очень позитивный человек, поэтому я желаю всегда оставаться такой жизнерадостной и лучезарной! Пусть твоя жизнь будет полна яркими эмоциями, увлекательными путешествиями и искренней любовью! Будь счастлива и пусть все мечты сбудутся!

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В этот замечательный праздник я хочу пожелать тебе, дорогая Раечка, быть счастливее и ярче всех. Пусть каждый миг твоей жизни оставляет в сердце только теплое воспоминание, а каждая мечта непременно осуществляется.

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Поздравление с Днем ангела Раисы в открытках

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С 15 марта по 1 мая в Украине продлится Великий пост перед Пасхой 2021. Он является самым строгим из всех постов, и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда Спаситель ничего не ел и подвергался искушениям. Страстная неделя олицетворяет последние семь дней его жизни.

Факты ICTV подготовили календарь на каждый день для верующих, чтобы выяснить, в какие дни и что можно есть, а также когда можно отойти от строгих ограничений и позволить себе немного рыбы и вина.

Календарь питания в Великий пост 2021 на каждый день читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

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