Клопотенко рассказал, когда украинский борщ может стать наследием ЮНЕСКО

Украина подала заявление в ЮНЕСКО на регистрацию украинского борща как культурного наследия.

Шеф-повар, кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в интервью Фактам ICTV рассказал, когда стоит ждать ответа и что будет означать для Украины получение такого статуса.

Ответ от ЮНЕСКО придется ждать полтора-два года, однако если заявка пройдет, Украина получит прекрасную победу.

— Россия может вставлять палки в колеса, ведь это ее метод, но мы подали почти 500 страниц различной информации о борще и о том, насколько он важен в нашей культуре, я уверен, что в ЮНЕСКО это адекватно оценят, — отметил Клопотенко.

В организации четко должны понять, что это украинское блюдо.

По словам кулинарного эксперта, когда в мире признают, что борщ является украинским, это будет еще одним прекрасным пониманием того, что мы отдельная нация, которая имеет свои традиции и свои блюда.

— Это так же, как получить Томос. Это объединило украинцев вокруг еще одной идеи, что обязательно наши ценности надо защищать и поднимать на высокий уровень, — рассказал Евгений.

Положительное решение от ЮНЕСКО вдохновит других украинцев делать нашу страну лучше и покажет, что решение, казалось бы, простых вопросов, важно в контексте целого государства.

В декабре 2020 года Министерство культуры и информационной политики заявило, что намеренно обратиться к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с инициативой о включении украинского борща к культурному наследию.

Если борщ признают объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — это станет точкой в ​​спорах о том, кто придумал рецепт.

В то же время в России отметили, что такие действия являются новым поводом для международного скандала.