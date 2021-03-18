В выходные, 20 и 21 марта, погода в Украине будет переменчивой: в субботу будет еще зима, а в воскресенье – весна.

В субботу, 20 марта, синоптики прогнозируют небольшой снег почти на всей территории Украины, кроме Юга страны, а также Полтавской и Сумской областей.

Ночью везде небольшой мороз, а днем максимальные +6 +8 ожидаются в южных областях.

В северных, центральных и восточных областях – от +3 до +5.

В Киеве мокрый снег, ночью -1 +1, днем 3-5 выше нуля.

В воскресенье, 21 марта, в Украине ожидается солнечная погода, но потепления не стоит ожидать.

На Юге +6 +8, в Центре и на Востоке – от +4 до +6.

В западных и северных областях +3 +5, на Закарпатье до +8.

В столице сухо, ночью -1 -3, днем потеплеет до 5 градусов.

Настоящее потепление в Украине синоптики прогнозируют на следующей неделе.

По словам синоптика Натальи Диденко, весеннее тепло придет ориентировочно 22-23 марта, накануне Всемирного дня метеоролога.