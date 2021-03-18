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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Снег и солнце, до +8: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

В выходные, 20 и 21 марта, погода в Украине будет переменчивой: в субботу будет еще зима, а в воскресенье – весна.

Весна

В субботу, 20 марта, синоптики прогнозируют небольшой снег почти на всей территории Украины, кроме Юга страны, а также Полтавской и Сумской областей.

Ночью везде небольшой мороз, а днем максимальные +6 +8 ожидаются в южных областях.

В северных, центральных и восточных областях – от +3 до +5.

В Киеве мокрый снег, ночью -1 +1, днем 3-5 выше нуля.

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В воскресенье, 21 марта, в Украине ожидается солнечная погода, но потепления не стоит ожидать.

На Юге +6 +8, в Центре и на Востоке – от +4 до +6.

В западных и северных областях +3 +5, на Закарпатье до +8.

В столице сухо, ночью -1 -3, днем потеплеет до 5 градусов.

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Настоящее потепление в Украине синоптики прогнозируют на следующей неделе.

По словам синоптика Натальи Диденко, весеннее тепло придет ориентировочно 22-23 марта, накануне Всемирного дня метеоролога.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Unsplash

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