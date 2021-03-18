На 19 марта приходится немало важных праздников, в частности церковных. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 19 марта, а также приметы и запреты на этот день.

19 марта — какой сегодня праздник

19 марта — Международный день клиента. Праздник начали отмечать еще 11 лет назад. В этот день компании обычно делают приятные подарки и акции для потребителей. Цель — выражение благодарности своим клиентам, поощрение их к покупкам и привлечение новых покупателей.

19 марта также — День святого Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии. В некоторых странах это официальный общенародный праздник.

Кроме того, верующие отмечают обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме, икон Божией Матери Ченстоховская и Благодатное Небо. В народе также этот день называют Константиновы круги. Константин — один из 42 мучеников, память которых чтят по сей день.

Именины 19 марта

19 марта день ангела празднуют: Аркадий, Максим, Федор, Юлиан, Константин и Елена.

Приметы на 19 марта

Снег предвещает лето без осадков;

На улице мороз — лето будет засушливым и теплым;

Дятел стучит по деревьям в лесу — погода будет прохладной;

Если утром есть мороз, то ближайшие 40 дней погода сильно не изменится.

Что нельзя делать 19 марта

Употреблять алкогольные напитки;

Сплетничать и ругаться;

Пить воду из чужого колодца;

Рассказывать свои сны.

Праздники в марте 2021

Первый месяц весны предусматривает немало важных дат, в том числе профессиональных. В марте празднуют День таксиста, День поэзии, День театра и тому подобное.

Кроме того, 25 марта профессиональный праздник отмечает Служба безопасности Украины, а на следующий день — внутренние войска МВД.

Смотрите подробный календарь праздников на март 2021 в материале Фактов ICTV.