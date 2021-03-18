На 19 марта приходится немало важных праздников, в частности церковных. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 19 марта, а также приметы и запреты на этот день.
19 марта — какой сегодня праздник
19 марта — Международный день клиента. Праздник начали отмечать еще 11 лет назад. В этот день компании обычно делают приятные подарки и акции для потребителей. Цель — выражение благодарности своим клиентам, поощрение их к покупкам и привлечение новых покупателей.
19 марта также — День святого Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии. В некоторых странах это официальный общенародный праздник.
Кроме того, верующие отмечают обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме, икон Божией Матери Ченстоховская и Благодатное Небо. В народе также этот день называют Константиновы круги. Константин — один из 42 мучеников, память которых чтят по сей день.
Именины 19 марта
19 марта день ангела празднуют: Аркадий, Максим, Федор, Юлиан, Константин и Елена.
Приметы на 19 марта
- Снег предвещает лето без осадков;
- На улице мороз — лето будет засушливым и теплым;
- Дятел стучит по деревьям в лесу — погода будет прохладной;
- Если утром есть мороз, то ближайшие 40 дней погода сильно не изменится.
Что нельзя делать 19 марта
- Употреблять алкогольные напитки;
- Сплетничать и ругаться;
- Пить воду из чужого колодца;
- Рассказывать свои сны.
Праздники в марте 2021
Первый месяц весны предусматривает немало важных дат, в том числе профессиональных. В марте празднуют День таксиста, День поэзии, День театра и тому подобное.
Кроме того, 25 марта профессиональный праздник отмечает Служба безопасности Украины, а на следующий день — внутренние войска МВД.
Смотрите подробный календарь праздников на март 2021 в материале Фактов ICTV.