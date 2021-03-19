Apple удалит приложения, собирающие без разрешения данные пользователей

Apple выпустит обновление операционной системы iOS 14.5, где пользователи должны будут предоставлять разрешение на сбор приложениями их данных. Кроме того, в компании предупреждают о попытках Китая обойти изменения.

В компании сообщают, что приложения могут следить за действиями людей на других платформах или веб-сайтах для создания таргетированной рекламы.

Однако Apple хочет бороться с незаконным сбором данных. Поэтому в обновленной версии iOS пользователи должны будут предоставлять согласие на сбор данных всеми приложениями без исключений.

В то же время компании, занимающиеся цифровой рекламой, в том числе Facebook, опасаются, что большинство людей не будут предоставлять такие разрешения, и это негативно повлияет на их доходы.

Кроме того, китайские компании, такие как Baidu, ByteDance и Tencent Holdings готовят попытки обойти изменения в политике Apple.

Эти компании используют другую систему — CAID, разработанную Китайской ассоциацией рекламы и правительственным аналитическим центром.

Читайте Apple запустила украинскую версию сайта

В свою очередь в американской компании уверяют, что условия App Store одинаково касаются всех разработчиков во всем мире. Они убеждены, что перед тем, как отслеживать пользователей, следует спросить их разрешения.

Также они заявляют, что программы, которые будут игнорировать выбор пользователя, будут удалять.

Презентация Apple 2021

Компания Apple проведет свою презентацию в 2021 году совсем скоро.

О планах по проведению онлайн-презентации сообщили Jon Prosser и DuanRui.

По предварительной информации, 23 марта 2021 года Apple может представить метку-маячок AirTags, новую линейку планшетов iPad, в том числе версии Pro и Mini, укороченные беспроводные наушники AirPods, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.