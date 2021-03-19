Почему не работают Instagram и WhatsApp в Украине

В работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp произошел сбой. Приложения не работают примерно с 19.30 19 марта.

По состоянию на 19.50 19 марта, согласно данным сайта Downdetector, более 10 тыс. пользователей мессенджера WhatsApp и почти 24 тыс. пользователей Instagram заметили сбой в работе приложений.

На сбой в работе Instagram и WhatsApp жалуются пользователи разных стран, в частности Польши, Венгрии, Германии, Австрии, а также Украины.

Разработчики пока не сообщают, в чем причина такого глобального сбоя в работе и сколько он продлится.

При переходе на сайт Instagram с компьютерной версии пользователям выбивает неизвестную ошибку, а сам сайт не работает.

В то же время мессенджер WhatsApp отображает переписки пользователей и книгу контактов, однако приложение не обновляется в режиме реального времени.

Сбой в Google

17 марта в работе поисковика Google произошел серьезный сбой. Сайт не открывался преимущественно у пользователей из восточной Европы. Также значительные сбои наблюдались и в Украине.

Пользователи поисковика отмечали, что сайт просто не открывается. Также проблемы наблюдались и в работе сервисов Google, в частности переводчика и почты.