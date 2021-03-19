Погода на 19 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

19 марта в Украине днем во многих областях будет дождь, а ночью начнется мокрый снег. В то же время будет холодная погода.

Синоптики прогнозируют, что холодная погода останется до выходных, поэтому украинцам стоит одеваться потеплее.

19 марта днем на юге будет температура от 0 до +8, на востоке от 0 до +5, в центре от +3 до +5, на севере от +3 до +5, на западе от +1 до +5. В Киеве днем будет идти снег, температура — от +3 до +5.

Ночью на территории Украины почти во всех областях ожидается мокрый снег.

На юге ночью будет температура от +1 до +3, на востоке от 0 до +4, в центре от -1 до +1, на севере от 0 до -2, на западе от -4 до -6. В Киеве ночью пойдет мокрый снег, температура будет держаться на уровне от -1 до +1.

Когда в Украине будет тепло

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украине будет теплая погода. Согласно ее прогнозу, до конца недели будет холодно, а вот потепления стоит ждать ориентировочно 22-23 марта.

По ее словам, сейчас над территорией Украины находится южный циклон, поэтому на этой неделе почти во всех областях будет дождь и мокрый снег.