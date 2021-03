Будут доставлять людей на Луну: ракета NASA прошла ключевое испытание

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США завершило испытания ракеты, которая может доставить людей на Луну в рамках миссии Артемида.

Во время испытания все четыре ракеты Space Launch System работали вместе в течение восьми минут в центре космических полетов имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

Двигатели ракеты построены для миссии компанией Boeing. Цель — возвращение людей на Луну до 2024 года, то есть более чем через 50 лет с последней лунной прогулки.

NASA стремится отправить беспилотный космический корабль на орбиту Луны в ноябре 2021 года, а вернуть своих астронавтов на поверхность Луны до 2024 года.

В компании отмечают, что SLS — это единственная мощная ракета, которая может отправить астронавтов, в частности первую женщину, на Луну с одной миссией.

Также в программу Артемида входит и подготовка к отправке астронавтов на Марс.

Сейчас программа Артемида отстает от графика на три года и превышает запланированный бюджет почти на $3 млрд.

Кроме того, NASA еще в январе 2021 года провело такое же испытание. Однако тестирование закончилось примерно через минуту, то есть раньше запланированного времени, а для сбора необходимых данных, оно должно продолжаться больше четырех минут.

???? Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here’s a recap: https://t.co/QpYSIQq4ox pic.twitter.com/aLmEkS9pbA

— NASA (@NASA) March 18, 2021