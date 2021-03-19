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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Будут доставлять людей на Луну: ракета NASA прошла ключевое испытание

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США завершило испытания ракеты, которая может доставить людей на Луну в рамках миссии Артемида.

місяць

Во время испытания все четыре ракеты Space Launch System работали вместе в течение восьми минут в центре космических полетов имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

Двигатели ракеты построены для миссии компанией Boeing. Цель — возвращение людей на Луну до 2024 года, то есть более чем через 50 лет с последней лунной прогулки.

NASA стремится отправить беспилотный космический корабль на орбиту Луны в ноябре 2021 года, а вернуть своих астронавтов на поверхность Луны до 2024 года.

В компании отмечают, что SLS — это единственная мощная ракета, которая может отправить астронавтов, в частности первую женщину, на Луну с одной миссией.

Также в программу Артемида входит и подготовка к отправке астронавтов на Марс.

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Сейчас программа Артемида отстает от графика на три года и превышает запланированный бюджет почти на $3 млрд.

Кроме того, NASA еще в январе 2021 года провело такое же испытание. Однако тестирование закончилось примерно через минуту, то есть раньше запланированного времени, а для сбора необходимых данных, оно должно продолжаться больше четырех минут.

Стало известно, когда NASA высадит первую женщину на Луну

Первая женщина на Луне сможет побывать в начале 2030-х годов.

Инженеры NASA разрабатывают специальную ракету для запуска женщин на Луну. Всего для полета выберут девять женщин и девять мужчин.

Фото: Dreamstime

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