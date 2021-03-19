Facebook создаст версию Instagram для детей до 13 лет

Корпорация Facebook создаст Instagram-версию для детей до 13 лет.
Анонсированное приложение пока еще не запущено. Предварительно, оно будет называться Instagram Kids.
— Facebook объяснил такой шаг необходимостью поддержать родителей, которые беспокоятся о безопасности своих детей в Интернете. Мы работаем над созданием дополнительных продуктов, которые подходят для детей, которых котролируют родители, — рассказал представитель Facebook Джо Осборн.
Эксперты пока изучают возможности защиты приложения от возможных взломов “родительского контроля”.
Корпорация Facebook приобрела Instagram почти десять лет назад за $1 млрд.
С тех пор все нововведения Instagram четко координируются с руководством Facebook.
Самые популярные приложения
В феврале компания SensorTower опубликовала рейтинг самых популярных приложений на смартфон. Учитывались показатели первого месяца 2021 года.
В первую пятерку попали Telegram, TikTok, Signal, Facebook и WhatsApp.
Приложение Instagram в общем рейтинге заняло лишь шестое место.