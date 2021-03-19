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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Facebook создаст версию Instagram для детей до 13 лет

Корпорация Facebook создаст Instagram-версию для детей до 13 лет.

Facebook создаст версию Instagram для детей до 13 лет

Анонсированное приложение пока еще не запущено. Предварительно, оно будет называться Instagram Kids.

— Facebook объяснил такой шаг необходимостью поддержать родителей, которые беспокоятся о безопасности своих детей в Интернете. Мы работаем над созданием дополнительных продуктов, которые подходят для детей, которых котролируют родители, — рассказал представитель Facebook Джо Осборн.

Эксперты пока изучают возможности защиты приложения от возможных взломов “родительского контроля”.

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Корпорация Facebook приобрела Instagram почти десять лет назад за $1 млрд.

С тех пор все нововведения Instagram четко координируются с руководством Facebook.

Самые популярные приложения

В феврале компания SensorTower опубликовала рейтинг самых популярных приложений на смартфон. Учитывались показатели первого месяца 2021 года.

В первую пятерку попали Telegram, TikTok, Signal, Facebook и WhatsApp.

Приложение Instagram в общем рейтинге заняло лишь шестое место.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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